Juncker talousneuvottelujen aluksi: EU ja USA ovat ystäviä, eivät vihollisia

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvottelut ovat alkaneet.

Neuvottelujen alkaessa Juncker sanoi, että EU ja Yhdysvallat ovat läheisiä kumppaneita ja liittolaisia, eivät vihollisia.

– Meidän täytyy työskennellä yhdessä. Me edustamme puolta maailmankaupasta, Juncker sanoi.

Trump toisti käsityksensä ”vastavuoroisesta” kaupasta.

– Vuosien ajan Yhdysvallat on hävinnyt satoja miljardeja dollareita EU:n kanssa (käydyssä kaupassa). Me haluamme vain, että siitä tulee tasaväkinen pelikenttä maanviljelijöille, tehdastuotteiden valmistajille, kaikille, Trump sanoi.

Junckerin ja Trumpin neuvotteluilla yritetään korjailla EU:n tulehtuneita kauppasuhteita Yhdysvaltoihin. Trumpin asettamat teräs- ja alumiinitullit ovat johtaneet EU:n vastatoimiin ja lietsoneet pelkoa täysimittaisesta kauppasodasta. Tapaamisesta ei odoteta läpimurtoa, mutta Juncker esittänee Trumpille toimia jännitteiden lievittämiseksi.

Ennen saapumistaan Washingtoniin Juncker ei ollut kovin optimistinen keskustelujen suhteen. Hän myös sanoi, että EU ryhtyy vastatoimiin, jos Trump asettaa uusia tullikorotuksia EU-maiden autoille ja autonosille.

Junckerin mukana Washingtoniin matkustanut EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström sanoi EU:n laativan listaa yhdysvaltalaistuotteista, joille asetetaan uusia vastatoimia, jos keskustelut Trumpin kanssa epäonnistuvat.

