Junckerin horjuva kävely herättää kysymyksiä komission puheenjohtajan voinnista

EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin horjuva kävely Naton illallisella on herättänyt kysymyksiä hänen voinnistaan.

Videoiden mukaan useampi valtionpäämies auttoi Junckeria, joka ei ollut pysyä pystyssä keskiviikon illallisella. Videoilta näkyy, että myös presidentti Sauli Niinistö auttoi häntä.

Junckerin on aiemmin kerrottu kärsivät iskiaksesta. Yksi Junckeria auttaneista päämiehistä, Portugalin pääministeri Antonio Costa sanoi torstaina, että syynä Junckerin horjumiseen olisi ollut juuri sama vaiva.

Myös Junckerin liiallisesta alkoholinkäytöstä on huhuttu pitkään.

STT