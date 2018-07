Tiedottaja: Komission puheenjohtaja Juncker kärsi Nato-illallisella erityisen kivuliaista iskiaskrampeista

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kärsi keskiviikon Nato-illallisella erityisen kivuliaista iskiaskrampeista, kertoo komission tiedottaja Margaritis Schinas.

Hänen mukaansa Juncker ei ollut keskiviikkona kipulääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena.

Kysymykseen puheenjohtajan alkoholin käytöstä Schinas vastasi, että on enemmän kuin mautonta, että jotkut lehdet tekevät otsikoita puheenjohtajan kivusta.

Komissio kommentoi perjantaina ensimmäistä kertaa Junckerin horjuvaa kävelyä Nato-illallisella.

Videoiden mukaan useampi valtionpäämies auttoi Junckeria, joka ei meinannut pysyä pystyssä. Videoilta näkyy, että myös presidentti Sauli Niinistö auttoi häntä.

Komission tiedottajan mukaan Juncker jatkaa työtään normaalisti. Hän on ottanut lääkkeitä ja voi paremmin, oli komission viesti.

Yksi Junckeria auttaneista päämiehistä, Portugalin pääministeri Antonio Costa sanoi torstaina, että syynä Junckerin horjumiseen olisi ollut juuri iskias.

Myös Junckerin liiallisesta alkoholinkäytöstä on huhuttu pitkään.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Junckerin työkyvystä herää huoli videoiden perusteella, oli syy mikä tahansa. Kokoomus kuuluu samaan Eurooppa-tason puolueeseen kuin Juncker eli Euroopan kansanpuolueeseen (EPP).

– Toivon todella, että mistä sitten johtuikaan, että hän on työkykyinen ja pystyy hoitamaan tehtävänsä, Orpo sanoi ennen komission kommenttia.

STT

