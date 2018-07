Juuse Saros teki jatkosopimuksen Nashvillen kanssa

Suomalaismaalivahti Juuse Saros on tehnyt kolmevuotisen jatkosopimuksen NHL-seuransa Nashville Predatorsin kanssa. Sopimuksen arvo on 4,5 miljoonaa dollaria, eli Saros tienaa 1,5 miljoonaa dollaria jokaiselta kaudelta, joukkue kertoi tiedotteessaan maanantaina.

23-vuotias Saros pelasi viime kaudella NHL:ssä 26 ottelua torjuntaprosentilla 92,5. Hän myös torjui kolme nollapeliä.

Nashville varasi forssalaisen Saroksen neljännellä kierroksella vuoden 2013 varaustilaisuudessa. NHL-debyyttinsä Saros teki vuonna 2015.

Nashvillen ykkösvahti on Pekka Rinne, joka nappasi viime kuussa ensimmäistä kertaa urallaan jääkiekon NHL:n parhaan maalivahdin Vezina Trophy -palkinnon. Rinne, 35, oli ehdolla parhaaksi maalivahdiksi myös kausilla 2010-11, 2011-12 ja 2014-15.

STT

