Jyväskylän Kalevan kisoista on odotettavissa enemmän mitaleita Salon seudulle kuin koskaan aiemmin

Torstaina Jyväskylässä alkavista Kalevan kisoista on odotettavissa Salon seudulle kautta aikojen menestyksekkäimmät.

Seudun seuroista kilpailuihin on ilmoittaunut 13 urheilijaa, joista yli puolella on realistiset mahdollisuudet mitaliin, 4–5 urheilijalla mitali on jopa todennäköinen.

Vuosi sitten Seinäjoella seudun urheilijat toivat enemmän mitaleita kuin koskaan kilpailun 109-vuotisen historian aikana. Kultaa toivat Someron Esan Minna Nikkanen ja Henri Liipola, hopeaa Esan Tommi Holttinen ja Vilppaan Samuli Eriksson.

Tuo mitalinelikko on tänäkin vuonna normisuorituksella mitaleilla. Eron viime vuoteen tekee se, että loukkaantumisista toipunut Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto pääsee pitkän tauon jälkeen osallistumaan Kalevan kisoihin. Viime vuodet Murto on ollut samaan aikaan nuorten arvokisoissa.

Tällä kaudella Berliinin EM-rajan 445 ylittänyt Murto on yksi Salon seudun kolmesta tilastokärjestä.

Murto hakee ensimmäistä aikuisten Suomen mestaruuttaan. Oma sanansa on sanottavana Nikkasella, joka ylitti Berliinin EM-rajan jo hallikaudella.

Tänä kesänä vain 431 ylittänyt Nikkasen vuonna 2009 alkanut voittoputki Kalevan kisoista on todellisessa vaarassa. Mestaruustaistelun kolmas lenkki on Esbo IF:n 18-vuotias Saga Andersson, joka on ylittänyt tänä kesänä 439 ja tavoittelee SM-kullan lisäksi EM-rajaa.

11 kertaa Kalevan kisat voittanut Nikkanen on tällä hetkellä eniten mestaruuksia samassa lajissa voittaneiden tilastossa kuulalegenda Asta Ovaskan kanssa jaetulla viidennellä sijalla. 12. mestaruus nostaisi hänet jaetulle kakkossijalle aitajuoksutrion Arto Bryggare–Erik Wilén–Sirkka Nordlund rinnalle. Kenties ikuisesti tilaston kärkipaikkaa pitää 15 kertaa moukarinheiton voittanut Olli–Pekka Karjalainen (1998–2012).

Myös miesten seipäässä on mitalinkatkua ilmassa. Hallissa EM-rajan 555 ylittänyt Tommi Holttinen on kesän tilastokolmonen tuloksella 536. Hänen edellään ovat Tampereen Pyrinnön Urho Kujanpää (555) ja hallitseva mestari Karhulan Urheilijoiden Tomas Wecksten (550).

Se todennäköisin mestari on Esan moukarihirmu Henri Liipola. Vuosi sitten Liipolan uran ensimmäinen Suomen mestaruus Seinäjoella oli keskisuuri yllätys – tänä vuonna suurempi yllätys olisi se, ettei Liipola voittaisi mestaruutta.

Toki laji on äärimmäisen herkkä, mutta Liipola on osoittanut olevansa tällä kaudella täysin omilla metriluvuillaan. Berliinin EM-rajan 75 metriä yli kahdesti tänä kesänä heittäneen Liipolan lähimmät uhkaajat ovat yli kolmen metrin päässä.

Ennakkoon ainoa, joka Liipolan kultaa voisi uhata on monikertainen arvokisakävijä David Söderberg, joka ei ole kilpaillut tänä kesänä kertaakaan, mutta on ilmoittautunut perjantain karsintaan.

Kolmas tilastokärki on Vilppaan korkeushyppääjä Samuli Eriksson, jonka vanha selkävamma on oireillut alkukauden aikana.

Hallissa 220 ylittäneen Erikssonin kesän paras tulos on toukokuussa Salossa ylitetty 214. Kolme viikkoa sitten Virroilla korkeuskarnevaaleilla Eriksson ei ylittänyt aloituskorkeuttaan 194, joten hänen vireensä on täydellinen arvoitus.

Erikssonin lisäksi 214 on tällä kaudella ylittänyt vasta 17-vuotias suurlupaus Arttu Mattila.

Eivätkä Salon seudun mitalitoiveet lepää ainoastaan tämän viisikon varassa.

7-otteluun ja korkeushyppyyn osallistuva Perttelin Peikkojen Elina Kakko, Someron Esan moukarinheittäjä Johanna Witka sekä keskimatkoja (800 m ja 1 500 m) juokseva Sauvon Urheilijoiden Antton Launto taistelevat huippuonnistumisella mitaleista.

Varsinkin Launto on potentiaalinen yllättäjä, kun ottaa huomioon Kalevan kisojen usein kyttäysjuoksuksi kääntyvät hidasvauhtiset finaalit. Myös tilastovitosella Witkalla on mahdollisuudet kamppailla himmeimmistä mitaleista suosikkien takana.

Kakko urakoi kisoissa torstaina ja perjantaina 7-ottelussa ja lauantaina ja sunnuntaina korkeushypyssä. Kakko on ottelussa tilastokutonen ja korkeushypyssä tilastoseiska.

Kakko on ylittänyt ulkokaudella 181 ja hallissa ennätyksensä 186. Sillä tuloksella taisteltaisiin Jyväskylässä Suomen mestaruudesta.