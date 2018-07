Kainuun keskussairaalassa rikosepäily – syyttäjän mukaan työntekijä katsoi luvatta yli 250 ihmisen tietoja

Kainuun keskussairaalan työntekijän epäillään katselleen luvatta yli 250 ihmisen potilastietoja. Oulun syyttäjänvirasto kertoi perjantaina, että työntekijää vastaan on nostettu syyte henkilörekisteririkoksesta.

Syyttäjänviraston mukaan syytetty on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Työntekijän epäillään katsoneen potilastietojärjestelmästä kaikkiaan 256 ihmisen tietoja ilman työhön liittyvää perustetta. Kihlakunnansyyttäjä Sini Paavola ei halunnut perjantaina kommentoida teon mahdollista motiivia tai sitä, kuinka kauan epäilty rikollinen toiminta on jatkunut.

Syytteen sisältö tulee julkiseksi, kun asian käsittely aikanaan alkaa Kainuun käräjäoikeudessa. Käsittelypäivää ei ole vielä päätetty.

STT

