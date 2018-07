Kakko edelleen ennätysvauhdissa ennen päätöslajia – seitsenottelussa hätyytellään jopa Berliinin EM-rajaa

Perttelin Peikkojen seitsenottelija Elina Kakko on jatkanut ennätystahdissaan myös Kalevan kisojen toisena kilpailupäivänä.

Kakko hyppäsi perjantain ensimmäisessä lajissa pituutta 579, joka jäi 85 pistettä ennätyssarjan tuloksesta 601. Mutta keihäs lensi 36,90, joka ylitti ennätyssarjan tuloksen 89 sentillä ja palautti sarjan vahvasti ennätysvauhtiin.

Kakko on 98 pistettä edellä ennätyssarjaansa ennen myöhään perjantai-iltana juostavaa päätöslajia 800 metriä.

Kokonaistilanteessa Kakko on kuuden lajin jälkeen viidentenä pistein 4 752. Ennusteen mukaan viides sija on myös Kakon maksimisuoritus, sillä kärkinelikko on karannut jo liian kauas ja takana vaanii monta Kakkoa lähtökohtaisesti parempaa kasisatasen juoksijaa.

Ennen päätöslajia ottelua johtaa Tampereen Pyrinnön Maria Huntington (5 086), jolla on realistiset mahdollisuudet rikkoa Berliinin EM-raja 5 900. Suomen mestaruudesta ja Berliinin EM-rajasta käydään kova taistelu, sillä seurakaveri Miia Sillman on vain kahdeksan pisteen päässä ja Joensuun Katajan Jutta Heikkinenkin vain 115 pisteen päässä.

Miesten seiväshypyn karsintakilpailussa Someron Esan Tommi Holttinen ylitti 480 odotetun ilmavasti, ja selvisi helposti huomiseen finaaliin.