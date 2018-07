Kalifornian suurin maastopalo jatkanut kasvuaan – palossa kuollut ainaki kuusi ihmistä

Yhdysvaltain Kalifornian maastopaloista suurin, Carr-palo on jatkanut kasvuaan. Viikko sitten maanantaina alkunsa saanut palo on polttanut arviolta jo 36 000 hehtaaria maastoa. Vaihtelevat tuulet ja kuivat olosuhteet ovat edistäneet palon leviämistä.

Palossa on kuollut ainakin kuusi ihmistä, kertoo NBC News.

Kaliforniassa riehuu tällä hetkellä yhteensä kahdeksan suurta maastopaloa, kertoo puolestaan BBC. Paloja on sammuttamassa arviolta 12 000 palomiestä.

https://www.nbcnews.com/storyline/western-wildfires/death-toll-northern-california-s-huge-carr-fire-rises-six-n895651?cid=sm_npd_nn_tw_ma

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45000242

STT