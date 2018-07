Kaliforniassa riehuu useita maastopaloja – uutistoimisto AP:n mukaan kuolleita ainakin kolme

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa riehuu useita maastopaloja. Uutistoimisto AP:n mukaan paloissa on kuollut ainakin kolme ihmistä. Los Angeles Times kertoo kuolleita olevan kaksi, joista molemmat ovat palomiehiä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on evakuoitu ja Los Angeles Timesin mukaan ainakin 65 kotia on tuhoutunut paloissa.

Tilanteen odotetaan viikonloppuna pahenevan kuivan ja kuuman ilman takia.

Osavaltion kuvernööri Jerry Brown on julistanut hätätilan pohjoiseen Kaliforniaan Shastan piirikuntaan.

STT

Kuvat: