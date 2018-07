Kansainvälinen tutkijaryhmä aloitti Nicaraguan väkivaltaisuuksien selvittämisen

Kansainvälisten tutkijoiden ryhmä on aloittanut Nicaraguan kuukausia jatkuneiden väkivaltaisuuksien selvitystyön. Väkivaltaisuuksissa on kuollut vähintään 220 ihmistä, arvio nicaragualainen ihmisoikeusjärjestö CENIDH.

Ryhmän mukaan sillä on puolen vuoden mandaatti selvittää syyt huhtikuussa alkaneiden väkivaltaisuuksien taustalla. Väkivaltaiset yhteenotot alkoivat hallituksen sittemmin kuopattua eläkeuudistusta vastustaneesta protestiliikkeestä. Mielenosoitukset ovat kasvaneet presidentti Daniel Ortegan vastaiseksi kansannousuksi.

STT