Kansallispuistojen turvaohjeita uudistetaan Repoveden siltaonnettomuuden jälkeen. Metsähallitus aikoo laatia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin edellyttämät turvallisuusasiakirjat osaan retkikohteista, uskoo alueiden käytön suunnittelija ja ympäristövastaava Sirpa Ellä. Myös Metsähallituksen asiakasturvallisuusohje päivitetään syksyllä lomien jälkeen.

Metsähallituksen turvallisuusohjeet ovat valtakunnalliset, eikä hankalammille retkikohteille ole tehty erillisiä turvallisuusasiakirjoja, vaikka Tukes niitä edellyttää. Turvallisuusasiakirjoista ilmenisi esimerkiksi kunkin kansallispuiston turvallisuusriskit ja miten vaikkapa patikkaretkien vaaranpaikkoihin voi varautua.

– Reitit ovat luontopalveluita, ja luontopalvelut on määritelty niiksi palveluiksi, joista kuluttajaturvallisuuslain mukaan täytyy turvallisuusasiakirja tehdä, kertoo Tukesin vastaava ryhmäpäällikkö Mervi Murtonen.

Tukesin mukaan kaikki vähäriskiset reitit eivät tarvitse turvallisuusasiakirjoja.

– Luontopalveluita on hyvin eri tasoisia. Kaupungeissa voi olla hyvin helppokulkuisia kävelyreittejä, joissa ei juuri riskejä ole. Kansallispuistoissa on kuitenkin hyvinkin vaativia reittejä, joissa on aika paljonkin riskejä, esimerkiksi jyrkänteitä tai putoamisvaaroja, Murtonen sanoo.

Reitteihin voi liittyä riskejä myös alueen laajuuden tai kävijämäärien takia.

– Kansallispuisto alkaa olla sen verran iso kokonaisuus, että siitä pitäisi yksi asiakirja laatia, Tukesin Murtonen linjaa.

”Ei suoraa yhteyttä”

Myös Repoveden kansallispuistolla olisi Tukesin mukaan pitänyt olla turvallisuusasiakirja. Repoveden kansallispuiston Lapinsalmen riippusillan kannatinvaijeri petti heinäkuun alussa. Sillalla oli yhdeksän ihmistä, mutta kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Tukesin ryhmäpäällikkö Janne Niemelä ei näe turvallisuusasiakirjan puuttumisella ja kannatinvaijerin pettämisellä suoraa yhteyttä.

– Toiminnanharjoittajalla on toki velvollisuus tunnistaa vaarat ja tehdä etukäteen riskiarvio, että osattaisiin paremmin kiinnittää huomiota paikkoihin, jotka riskejä saattavat muodostaa, Niemelä sanoo.

Tapauksen poliisitutkinta on kesken.

”Vahinkoriski yleisesti vähäinen”

Metsähallituksen Ellä kertoo, ettei Tukes ole antanut Metsähallitukselle velvoittavaa määräystä turvallisuusasiakirjojen laatimisesta.

Niitä ei Metsähallituksen asiakasturvallisuusohjeissa olevan tulkinnan mukaan ole tarvittu, koska infrastruktuuripalveluissa ei ole kyse ohjatuista retkistä tai muista aktiviteeteista. Ohjeissa sanotaan, että kuluttajapalveluun sisältyvän vahinkoriskin voi yleisesti katsoa olevan vähäinen.

Ellä kertoo, että Metsähallitus tunnistaa riskit, eivätkä ne ole vähäisiä.

– Kehitämme ja päivitämme omia ohjeitamme jatkuvasti.

Metsähallitus katsoo huolehtineensa reittien turvallisuudesta riittävästi ympäristö- ja laatujärjestelmillä sekä muilla suunnitelmilla ilman erillisiä turvallisuusasiakirjoja.

– Meillä on ympäristökäsikirjassa ohje, jossa on määritelty huolellisuusvelvoite ja ennakkotiedon antaminen. Se tarkoittaa, että rakenteiden pitää olla kunnossa ja ne ovat asiakasturvallisia, sanoo Metsähallituksen Ellä.

Turvallisuusasiakirjojen suhteen viraston ja valtion liikelaitoksen keskustelu jatkuu. Turvallisuus rakentuu jokapäiväisessä työssä eikä asiakirjojen nimeämisellä, Tukesin Niemelä muistuttaa. Tarvittaessa Tukes antaa määräyksiä tai velvoittavia päätöksiä.

STT