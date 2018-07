Kapkaupunki harkitsee hinaavansa Antarktikselta jäävuoren helpottamaan kuivuutta

Kapkaupunki harkitsee valtavan jäävuoren hinaamista Antarktikselta helpottamaan kaupunkia riivaavaa kuivuutta.

Aiemmin tänä vuonna Kapkaupungin vesivarat olivat lähellä loppua. Veden säännöstelyn päätteeksi sateet pelastivat kaupungin kriisiltä. Kuivuuden pelätään kuitenkin uusiutuvan ensi vuonna.

– Idea kuulostaa hullulta, mutta kun tutustuu yksityiskohtiin, se ei olekaan niin hullu, sanoo hankkeen puuhamies Nick Sloane.

Sloane on aiemmin muun muassa nostanut pinnalle Italian rannikon edustalle uponneen Costa Concordia -laivan.

Sloanen suunnitelman mukaan jäävuori käärittäisiin eristystekstiileihin, jotta se ei sulaisi. Vuoren hinaamiseen käytettäisiin kahdentuhannen kilometrin matkalla jättitankkeria ja kahta hinaajaa. Lisävauhtia tuottaisivat merivirrat. Matka olisi tarkoitus taittaa kolmessa kuukaudessa.

Hinattavaksi suunniteltu jäävuori on noin kilometrin pituinen, 500 metriä leveä ja 250 metriä syvä. Pinnalta se on matala ja tasainen.

Sloane arvioi vuoren hinaamisen maksavan vajaat 90 miljoonaa euroa. Sulavan veden kerääminen käyttöön maksaisi lisäksi vajaat 50 miljoonaa.

Venäjä on aiemmin siirrellyt jäävuoria öljynporauskaluston tieltä, mutta nyt hinattavaksi suunniteltu vuori on noin 200 kertaa suurempi kuin venäläisten siirtämät.

Kaupungin johto empii

Kapkaupunki on torjunut kuivuutta muun muassa rajoittamalla vessojen vetämistä ja rakentamalla suolanpoistolaitoksia merivedelle. Kaupunki ei ole vielä päättänyt, lähteekö se hinausprojektiin.

Kaupungin apulaispormestarin Ian Neilsonin mukaan nykyiset keinot ja pohjaveden pumppaaminen tulevat todennäköisesti halvemmaksi kuin jäävuoren hinaaminen. Projektissa ongelmia voivat aiheuttaa muun muassa jäävuoren pitäminen ehjänä kuljetuksen ajan ja siitä kerättävän veden saaminen kaupungin vedenjakeluverkkoon.

Jos vuoren hinaaminen onnistuu, siitä saatavan veden arvioidaan kattavan 20-30 prosenttia Kapkaupungin vuotuisesta vedentarpeesta.

STT

