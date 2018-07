Yhdysvalloissa kasinohotelliyritys MGM Resorts on haastanut oikeuteen suuren joukon Las Vegasin joukkosurman uhreja. Yritys omistaa hotellin, jonka ikkunasta ampuja surmasi 58 ihmistä viime syksynä Yhdysvaltojen lähihistorian pahimmassa joukkoampumisessa.

Oikeusjutun tavoitteena on saada uhrit luopumaan omista oikeusjutuistaan, joissa he vaativat MGM Resortsilta korvauksia tapahtuneesta. Yritys pyrkii osoittamaan oikeudessa, ettei se ole vastuussa ampumisesta.

STT