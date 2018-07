Katso Kuukauden ottelu suorana: TuWe kohtaa Someron Voiman perjantaina kello 19

Somerolainen jalkapallon ilotulitus, miesten Länsi-Suomen Kolmosessa pelaava Someron Voima matkustaa perjantai-illaksi Turkuun, jossa Raunistulan kentällä vastaan tulee Turun Weikot.

Kuukauden ottelu on katsottavissa suoranana, selostettuna lähetyksenä tältä sivulta perjantaina kello 19 alkaen.

Ottelun selostaa Mikko Seppälä ja ottelustriimin toteuttaa Monskan näköradio.

Sekä Turun Weikot ja Someron Voima aloittivat Kolmosen syyskierroksen voitoilla. SoVo nappasi pisteet sarjajohtaja Pallo-Iiroilta ja voitti viime viikolla Somerolla 3-0.

SoVo on Kolmosen sarjataulukossa neljäntenä, vain kolme pistettä sarjakärkeä perässä.

TuWe kohenteli syyskierroksen avausottelussa asemiaan sarjan hänniltä kohti keskikastia voittamalla SC Wolvesin.

– Sarja on mennyt kokonaisuudessaan hyvin. Tiesimme, että Länsi-Suomen Kolmonen on tänä vuonna kova sarja, mutta olemme pystyneet joka ottelussa – FC Åland -pelin rökäletappiota lukuun ottamatta – taistelemaan voitosta kapeallakin materiaalilla, miettii SoVo:n pelaajavalmentaja Pablo Gomez ennen Kuukauden ottelua Palloliiton verkkosivuilla.

– Meillä on laadukas joukkue, johon olemme yrittäneet haalia valmiita pelaajia. Tästä syystä olemme harjoitelleet maksimissaan kerran viikossa ja keskittyneet antamaan kaikkemme peleissä. Toistaiseksi tämä strategia on toiminut hyvin, kiittelee Gomez.

Pablo Gomez on yllättynyt siitä, että SoVo on pienellä ringillään mukana kärkitaistelussa.

– 5-6 kärkijoukkueen tasaisuus on ollut minulle yllätys. Se, että kukaan ei vielä ole noussut ylivoimaiseksi ja karannut sarjassa. Myös se, että me olemme pystyneet 13 pelaajan ringillä olemaan kärkitaistelussa, on ollut yllätys. Tavoitettamme emme näe syytä muuttaa kuitenkaan kesken kauden.

Palloliiton ennakossa Kuukauden ottelusta todetaan, että SoVo on varsin mielenkiintoinen porukka. Myös valmentaja Pablo Gomezkin myöntää tämän.

– Pelejä ja tilastoja katsomalla voidaan sanoa, että SoVo ei ole ainakaan tylsä joukkue. Meillä on lähes eniten maaleja tehtynä ja päästettynä. Pyrimme nauttimaan pelaamisesta ja toivomme, että nautinto välittyy ja siirtyy katsomoon. Hienointa olisi, jos saamme sen avulla heräteltyä ihmisten tunteita – mieluummin tietenkin positiivisia – otteluiden aikana. Muuta emme tässä vaiheessa pysty tarjoamaan kuin vajaa 2 tuntia nautinnollista urheilua, jossa kukaan katsojista ei tylsisty, lupaa Pablo Gomez tiedotteessa.

Jalkapallo Kolmosen ottelu TuWe – SoVo tällä sivulla suorana lähetyksenä perjantaina 27.7. kello 19 alkaen.

Seuraava Kuukauden ottelu jo viikon päästä:pe 3.8. kello 18:30 SC Wolves – FC Boda.