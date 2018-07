Kauhavan suurpaloa sammuttamassa yli 100 palomiestä ja helikopteri heittänyt jo yli 50 lastillista vettä

Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla sammutetaan yli 80 hehtaarin metsäpaloa ainakin aamuun asti. Pelastusjohtaja Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta sanoo, että aamuksi Puolustusvoimilta on pyydetty virka-apua jälkivartiointiin.

Puolustusvoimien helikopteri on auttanut suurpalon sammuttamisessa. Setälän mukaan helikopteri on pudottanut metsään yhteensä 53 pussillista vettä.

Palomiehiä sammutustöissä on yhteensä yli sata. Palo ei ole uhannut asutusta, eikä henkilövahinkoja ole tullut.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta maastopalosta kello kahden aikaan sunnuntai-iltapäivänä. Palo saatu rajattua ja se on hallinnassa.

Palo sai alkunsa turvekentältä, josta se levisi metsään. Paloalue sijaitsee Kauhavalla Viinikan ja Tyynismaan kylän välisellä alueella.

STT