Kauhavan suurpalon sammutus kestänee ainakin tämän päivän, apua sammutustöihin naapurikunnista

Kauhavan maastopalo roihuaa nyt noin 100 hehtaarin laajuudella, kertoo pelastuspäällikkö Petri Järvensivu Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Palo on saatu hallintaan, mutta vaikeakulkuinen ja kuiva maasto hidastaa sammutusta. Sammutustyöt kestävät ainakin tämän päivän ja todennäköisesti myös huomisen.

Järvensivu kertoo STT:lle, että sammutustöihin on tulossa apua ympäryskunnista, muun muassa Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Paikalla paloa sammuttamassa on kymmeniä ihmisiä.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta eilen iltapäivällä. Palo sai alkunsa turvekentältä, josta se levisi metsään.

STT

Kuvat: