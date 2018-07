Kauppakomissaari: Yhdysvaltain päätös korottaa autotulleja olisi katastrofaalinen

Yhdysvaltojen päätös korottaa Euroopasta tuotujen autojen tulleja olisi katastrofaalinen Euroopan unionille, sanoo kauppakomissaari Cecilia Malmström. Ruotsalaiskomissaarin mukaan päätös olisi vielä vakavampi paikka kuin alumiinin ja teräksen tullien korottaminen kesäkuun alussa.

EU:n alumiinin ja teräksen vienti Yhdysvaltoihin on 6,4 miljardia euroa, mutta autojen ja niiden osien vienti on arvoltaan jopa yli 50 miljardia euroa vuosittain.

Malmström matkustaa ensi viikolla Washingtoniin yhdessä komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa. Juncker tapaa keskiviikkona presidentti Donald Trumpin.

Malmströmin mukaan autojen valmistajat, liitot tai republikaanipuolue eivät ole ajaneet autotullien korotuksia.

– Pahimmillaan tullit ovat laiton siirto vipuvoiman saamiseksi kauppaneuvotteluissa, Malmström sanoi German Marshall Fundin tilaisuudessa torstaina.

AFP:n mukaan Malmström kertoi myös, että komissio valmistelee listaa ”tasapainottavista toimista” siltä varalta, että Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa.

Malmström tapaa Yhdysvaltain matkan aikana myös senaattoreita, kongressiedustajia ja liike-elämän ihmisiä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on kertonut olevansa valmis avaamaan keskustelut kauppakumppanien kanssa autojen tullien alentamisesta.

STT

