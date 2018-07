Kauppalehti: Porin Mäntyluodon telakka palaa suomalaisomistukseen – ostajille 20 miljoonan makeutusraha

Porissa Technip Finland Offshore -yhtiön omistama Mäntyluodon telakka palaa maanantaina suomalaisomistukseen, kertovat Kauppalehti ja Satakunnan Kansa. Porilaislähteiden mukaan telakan ostajiin kuuluu sen nykyistä johtoa, kuten Tapio Tolsa, Axel Nordenswan ja Manu Grönlund. He eivät ole vahvistaneet tietoa.

Eri tietojen mukaan Technip antaa suomalaisille omistajille 15-20 miljoonaa euroa kannustimeksi kaupan lukkoon lyömiselle. Pääoman avulla telakalla on jopa vuosi aikaa hankkia tilauksia.

Tällä niin sanotulla negatiivisella kaupalla Technip haluaa päästä eroon telakan ympäristövastuista, jotka siirtyvät nyt uusille omistajille. Näin ranskalaiskonserni pääsee irti telakasta ilman, että sen tarvitsee maksaa sulkemiskuluja, joiden hinta on hyvin vaikea määrittää etukäteen.

Telakan nykyinen toimitusjohtaja Tommi Matomäki ei tiettävästi kuulu ostajien joukkoon. Lehtien lähteiden mukaan Matomäki yritti hankkia Mäntyluodon enemmistön ja ottaa mukaan suomalaisia sijoittajia, mutta tämä ei käynyt uusille omistajille.

Mäntyluodon telakka on viime ajat rakentanut tuulimyllyjen alustoja ja tehnyt erilaisia konepajan alihankinnan töitä. Se työllistää tällä hetkellä alle sata henkilöä.

Telakalta on valmistunut 22 öljynporauslauttaa, 17 spar-lautan runkoa ja kaksi monitoimialusta.

