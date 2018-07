Kaupunkien rooli ja kaupunkipolitiikka ovat nousset puheenaiheiksi sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Erityisesti kaupunkien erityistarpeista on pitänyt ääntä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.). Hän kokosi 21 suurimman kaupungin johtajista koostuvan foorumin, jossa Salokin on mukana.

Suomen suurimmat kaupungit eroavat toisistaan koon lisäksi monella muullakin lailla, vaikka niiden johtajat kokoontuvatkin saman pöydän ympärille etsimään yhteistä säveltä. Kaupunkielämä on Salossa kovin erilaista kuin Helsingissä.

Juhannuksen alla valmistui valtiovarainministeriön selvitysryhmän laatima seutukaupunkiohjelma. Siinä määritellään Salon kaltaisten maakuntakeskuksia pienempienkaupunkien asemaa ja mahdollisuuksia.

Määritelmän mukaan seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia. Seutukaupunki-nimitys sopii Salolle, joka on sekä seutu että kaupunki.

Entiset Salon seutu ja talousalue ovat olleet kohta jo kymmenen vuotta yhtä ja samaa Saloa. Poikkeuksen tekee itsenäisenä pysynyt Somero. Sekin kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamassa tukialuejaossa Salon seutukuntaan.

Koska seutukaupungit eivät ole kuntien pienimpiä, ne pystyvät kehittämään elinvoimaansa omin voimin ja järjestämään suuren osan asukkaiden tarvitsemista palveluista. Tätä asiaa Salokin korosti toistuvasti sote- ja maakuntauudistuksesta vuosien varrella annetuissa lukuisissa lausunnoissa.

Ohjelmassa etsitään seutukaupunkien, valtion ja maakuntien välille sopimusmenettelyä esimerkiksi tiehankkeista tai koulutuksesta. Menettely voi olla yksi tapa turvata elämisen ja kasvun mahdollisuuksia maakuntakeskusten ulkopuolella.

Vaikka ovat kaupunkeja, osalla seutukaupungeista on vastuuta myös maaseudun tulevaisuudesta. Kaupungistuminen on trendi, mutta kolmannes niin salolaisista kuin muistakin suomalaisista asuu edelleen maaseudulla.

Salon kaltaisessa moni-ilmeisessä ja pinta-alaltaan suuressa kunnassa kaupunki ja maaseutu ovat samojen hallinnollisten rajojen sisällä. Vaikka Salo on itseään suurempien seurassa ajamassa kaupunkien etua, sen on kotikentällä kehitettävä sekä urbaania keskustaa että turvattava maaseudun elinvoimaisuutta.