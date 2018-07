Keltamusta kevät on vaihtunut mustakeltaiseen kesään – Wilpas jäi taas ilman voittoa

Kauden yhdeksästä ottelusta kahdeksan voittanut Wilpas on putoamassa Länsi-Suomen Kolmosen kärkiporukasta.

Wilpas pelasi perjantai-iltana Urheilupuistossa 1–1-tasapelin FC Interin kakkosjoukkueen kanssa. Ottelu oli jo kuudes peräkkäinen voitoton ottelu Wilppaalle.

Maalittoman avauspuoliajan jälkeen maalinteosta vastasivat kummankin joukkueen vaihtomiehet. Wilppaan Olli Jakonen vei kotijoukkueen johtoon 65. minuutilla. Jo seuraavalla minuutilla vieraiden Sami Wirkkala tasoitti ottelun.

Vaikka Wilpas on kerännyt viimeisestä kuudesta ottelustaan vain kolme tasapelipistettä, on joukkueen asema sarjataulukossa vähintään hyvä. Täksi kaudeksi Nelosesta Kolmoseen palannut Wilpas on taulukon neljäntenä viisi pistettä sarjakärki Pallo-Iirojen perässä. Ero ensimmäisenä putoajan paikalla olevaan paikallisvastustaja FC Bodaan on 13 pistettä – toisin sanottuna enemmän kuin riittävästi.

Kaiken lisäksi Wilpas ohitti taulukossa toisen paikallisvastustajan Someron Voiman, joka hävisi vieraskentällä Turun Weikoille 2–0.

Perjantain kierroksen ehdottomasti komein ja poikkeuksellisin lukema oli 856. Tuo lukema oli Rauman Äijänsuolla pelatun Pallo-Iirot–Toejoen Veikot -ottelun yleisömäärä. Ottelu oli jokavuotinen ”Pitsiyön spesiaali”, joka pelataan aina Mustan Pitsin Yön yhteydessä.

Sarjatasoon nähden valtavia yleisömääriä kotiottelusta toiseen houkutteleva Pallo-Iirot voitti ottelun 5–1 ja vankisti asemaansa sarjan kärjessä.