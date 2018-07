Kesä lisää työttömyyttä – tilanne Salossa silti parempi kuin vuosi sitten

Salon työllisyystilanne jatkuu kesälläkin parempana kuin viime vuonna. Kesäkuun lopussa Salossa oli hieman alle 3 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömyysaste oli 12,2 prosenttia.

Tilanne on heikompi kuin toukokuussa, mikä johtuu kausivaihtelusta. Työvoimahallinnon mukaan työttömien määrä kasvaa kesäkuussa, kun oppilaitoksista valmistuvat nuoret tulevat työmarkkinoille, ja toisaalta määräaikaisia työsuhteita päättyy.

Kahdessa vuodessa Salon tilanne on parantunut huomattavasti. Viime vuoden kesäkuussa työttömiä työnhakijoita oli Salossa lähes 3 700 ja kaksi vuotta sitten yli 4 200.

Väkiluvun laskiessa kaupungissa on myös työvoimaa vähemmän kuin aikaisemmin. Työllisyyskatsauksen mukaan Salossa on nyt työvoimaa noin 700 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Työttömyys on kuitenkin lähes kaksinkertaista vauhtia. Kaksi vuotta sitten työttömänä oli lähes 1 300 salolaista enemmän kuin nyt.

Somerolla työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 275. Työttömyysprosentti oli 7,2.