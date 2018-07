Kesäisen lämmintä ukkossäätä luvassa monin paikoin – voimassa useita varoituksia

Lämmin sää jatkuu tänään sade- ja ukkoskuuroista huolimatta, ennustaa Ilmatieteen laitos. Maan pohjoisosissa lämpötila kohoaa eteläistä Suomea korkeammaksi, ja Lapin maakuntaan on annettu tukalan helteen varoitus.

– Ilmamassa on kosteaa ja lämmintä. Lämpötila voi kohota Lapissa ennen sateita yli 27 asteen, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo sanoo.

Lämpötila liikkuu myös maan etelä- ja keskiosissa yli kahdessakymmenessä asteessa ja saattaa jopa ylittää hellerajan. Etelä- ja Keski-Suomen paikoittaiset sade- ja ukkoskuurot siirtyvät kohti maan pohjoisosaa iltapäivällä. Ilta ja yö näyttävät maan eteläosissa selkeältä, mutta huomenna saataneen jälleen paikoittaisia kuuroja.

Rimon mukaan sade- ja ukkoskuurot jatkuvat Pohjois- ja Itä-Suomessa lauantai-illasta sunnuntaihin saakka. Sateet ja ukkospuuskat voivat näillä alueilla olla paikka paikoin rajuja.

Ilmatieteen laitoksen metsäpalovaroitus on voimassa Lapissa ja Pohjanmaalla sekä koko eteläisessä, itäisessä ja keskisessä Suomessa. Rimon mukaan sadekuurojen jälkeen metsäpalovaroitukset voitaneen tämän päivän aikana poistaa monilta alueilta.

