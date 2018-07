Kesäjännitystä

Tilanne Suomen työmarkkinoilla on jännittynyt, vaikka työehtosopimukset ovat voimassa enimmäkseen vuoden 2020 alkuun. Palkansaajajärjestöt ennakoivat jo nyt tuleville neuvottelukierroksille ongelmia.

Syynä eivät ole työntekijä- ja työnantajajärjestöjen erimielisyydet, vaan uuden valtakunnansovittelijan lausunto. Hallituksen juuri tehtävään nimittämä Vuokko Piekkala sanoi Ylen haastattelussa, että sovittelijalta on turha tulla hakemaan liittokierroksen avannutta alaa korkeampia palkankorotuksia.

Liittojohtajat pitävät puheita harkitsemattomina. Piekkala itse selitti todenneensa vain nykytilanteen ja että linja on sama, mitä viran edellinen hoitaja Minna Helle noudatti.

Kirkon työmarkkinalaitoksen johtaja Piekkala aloittaa valtakunnansovittelijan toimistossa Helsingin Bulevardilla elokuussa. Oli varomatonta tehdä linjausta, kun ensimmäistäkään sovittelutehtävää ei ole vielä ollut ja kun lausuntojen tulkitsijat ovat erityisen herkkinä.

Minna Helteen siirtyminen sovittelijan toimistosta Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtajaksi herätti ihmetystä ja närkästystä. Julkisesti kyseltiin jopa, ajatteliko Helle tulevan työnantajansa etua jo sovittelijana. Nyt työnantajapuolelta tulevan seuraajan sanomisista luetaan rivien välitkin.

Toinen työmarkkinoilla vireystilaa ylläpitävä asia ovat SAK:n maan hallitukselle esittämät vaatimukset. Suurin palkansaajakeskusjärjestö haluaa, että kaksi tuoretta lakihanketta pysäytetään. Ne koskevat irtisanoministen helpottamista pienissä yrityksissä ja perusteiden poistoa alle 30-vuotiaiden määräaikaisista työsuhteista.

Esitykset ovat parhaillaan lausuntokierroksella. SAK sanoo olevansa valmis ”työpaikkakohtaisiin järjestöllisiin toimiin”, jos esitykset etenevät eduskuntaan.

Työehtosopimusneuvotteluja viritellään vasta ensi vuoden syksyllä. Ammattiliittojen ulostuloilla on yhteys kevään eduskuntavaaleihin ja niiden jälkeisiin hallitusneuvotteluihin.

Syksy näyttää, laajeneeko keskustelu järjestöllisistä toimista, kun työnantajapuoli ottaa virallisesti kantaa lakiesityksiin.