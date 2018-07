Kesämökit luovat lisää elinvoimaa

Suomi on kesämökkien maa. Niitä on yli puoli miljoonaa. Jos yhteen mökkiin laitettaisiin 11 suomalaista, koko maa voisi mökkeillä yhtä aikaa.

Maakunnista eniten kesämökkejä on Varsinais-Suomessa, lähes 50 000. Kunnista Salossa on kahdeksanneksi eniten mökkejä koko maassa, yli 7 000. Kemiönsaari tulee hyvänä maakunnallisena kakkosena, siellä kesämökkejä on lähes 5 000.

Salo ja Kemiönsaari muodostavat siten huomattavan kesämökkikeskittymän. Yhteensä seudulla on liki 12 000 kesämökkiä. Kemiönsaarella on maan kolmanneksi eniten kesämökkejä suhteessa kunnan asukaslukuun.

Kesämökkien omistajiin eri tavoin kuuluu 819 000 suomalaista. Omistajat ovat keski-iältään 62-vuotiaita, mökkiasuntokuntien bruttotulot ovat keskimäärin liki 6 300 euroa kuukaudessa ja vapaa-aikaa on runsaasti, sillä enemmistö on eläkkeellä.

Mökkiläiset piristävät monin tavoin kesäkuntiensa elämää. He tuovat elämää kyläraiteille, kauppoihin sekä kesätapahtumiin. Samalla mökkiläiset sitoutuvat kesäkuntiinsa, vaikka virallinen kotikunta olisi muualla.

Kesämökkien määrä kasvoi Suomessa eniten 1980-luvulla, jolloin mökkejä polkaistiin Suomen niemiin ja notkelmiin yli 115 000 kappaletta.

Omistajien ikärakenteesta johtuen mökkikauppa käy nyt kiinteistöalan mukaan kuumana. Arvokkaimmat kohteet myydään Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.

Eniten kauppoja tehtiin viime vuonna Varsinais-Suomessa, ja niiden keskihinta oli 120 000 euroa, 20 000 vähemmän kuin Uudellamaalla.

Suosituimmat paikat ovat edelleen vesistöjen rantamilla. Järvi- ja merenrantamökeistä joutuu myös maksamaan eniten.

Matkailumielessä kesämökkeilyä kannattaa edelleenkin tukea, samoin kuin mökkien muuttamista kakkosasunnoksi. Mökkeilijöiden mukaan kuntiin tulee rahan lisäksi uutta elinvoimaa ja kenties uusia asukkaitakin.

Salossa ja Kemiönsaarella on yksi vielä sangen vähän hyödynnetty elinkeinomahdollisuus: mökkien osa-aikainen vuokraaminen koti- ja ulkomaisille vieraille. Mökkien vuokraaminen kiinnostaa etenkin saksalaisia, ja uusina mökkimarkkinoille ovat tulleet kiinalaiset.