Kesän helle-ennätys rikottiin jälleen Turussa

Kesän tähän mennessä korkein hellelukema on mitattu Turun Artukaisissa, missä lämpötila kohosi iltapäivällä 32,9 asteeseen, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Aiempi ennätys oli eilen samalla havaintoasemalla kirjattu 32,7 astetta.

Yli 30 asteen helteitä on koettu tänään laajalti eri puolilla Suomea. Kaikkein kuuminta on länsirannikolla, mutta myös Itä-Suomessa ja Lapissa on mitattu yli 31 asteen lukemia.

Ilmatieteen laitos varoitti sunnuntaina, että helle voi voimistua erittäin tukalaksi tulevien päivien aikana.

Erittäin tukalasta helteestä varoitetaan silloin, kun päivän ylin lämpötila nousee 30 asteeseen ja vuorokauden keskilämpötila 24 asteeseen.

Varoitus on suunnattu riskiryhmille, kuten vanhuksille, lapsille, sydän- ja verisuonitauteja sairastaville ja heidän läheisilleen sekä ulkona säälle alttiina työskenteleville.

