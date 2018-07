Keskustan Heikkinen: Sote-aikataulu on edelleen ”äärimmäisen tiukka”

Aikataulu sote-uudistuksen valmistelussa on äärimmäisen tiukka edelleen, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.).

Valiokunta on käsitellyt sote-lakeja vielä tällä viikolla ja jää tänään kesätauolle. Työ jatkuu aiemmin sovitusti 20. elokuuta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti viime viikolla, että sote-uudistuksen voimaantulo lykkääntyy vuodella aikataulupaineiden takia.

Hallituksen tavoitteena on nyt, että maakuntavaalit voitaisiin pitää ensi vuoden toukokuussa. Se edellyttäisi, että sote-lait saataisiin hyväksyttyä eduskunnassa marras-joulukuussa.

Heikkisen mukaan vielä ei voi olla varma siitä, onko tämä mahdollista.

STT

