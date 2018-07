Kiinalaiselle demokratia-aktivistille 13 vuoden vankeustuomio

Kiinassa demokratia-aktivisti Qin Yongmin on tuomittu 13 vuodeksi vankeuteen. Oikeus totesi hänet syylliseksi valtiovallan vastaiseen kumoukselliseen toimintaan.

Todisteena kumouksellisesta toiminnasta oikeus piti muun muassa Qinin demokratia-aiheisia kirjoituksia, kuten esimerkiksi tekstiä, jossa hän peräsi kiinalaisnuorille oikeutta taistella YK:n ihmisoikeussopimuksissa taattujen ihmisoikeuksiensa puolesta. Kiina on ratifioinut osan YK:n ihmisoikeussopimuksista.

Qin pidätettiin tammikuussa 2015. Hän johti tuolloin China Human Rights Watch -ihmisoikeusryhmää. Ryhmä arvosteli internetissä julkaistuissa kannanotoissa hallituksen politiikkaa ja järjesti keskustelutilaisuuksia. Asianajaja kertoi, että Qin kieltäytyi toukokuussa järjestetyn oikeudenkäynnin aikana yhteistyöstä tuomioistuimen kanssa ja vaikeni tyystin. Qinin toinen asianajaja sanoo, että tuomiosta valitetaan.

64-vuotias Qin on viettänyt yhteensä 22 vuotta elämästään vankeudessa. Ensimmäisen kerran hänet vangittiin vastavallankumouksellisesta toiminnasta vuosiksi 1981-1989.

Viimeisin vankilatuomio oli vuosina 1998-2010. Tuomiota edelsi yritys rekisteröidä virallisesti maahan demokratiapuolue.

Rauhannobelistin leski pääsi eilen Kiinasta

Qin Yongminin tuomio tuli vain päivä sen jälkeen, kun Kiina salli runoilija Liu Xian vihdoin poistua ulkomaille. Liu, 57, oli ollut käytännössä kotiarestissa vuodesta 2010, jolloin hänen miehensä Liu Xiaobo sai Nobelin rauhanpalkinnon. Liu Xiaobo ei koskaan päässyt noutamaan palkintoaan. Hän oli saanut 11 vuoden vankeusrangaistuksen kumouksellisesta toiminnasta. Hän kuoli viime vuonna.

Liu Xia saapui Finnairin lennolla Pekingistä tiistai-iltapäivällä Helsinki-Vantaalle ja otti jatkolennon Berliiniin.

Liun veli, Liu Hui, on vielä Kiinassa. Hänet tuomittiin yhdentoista vuoden vankeusrangaistukseen petoksesta 2013, mutta hän pääsi sittemmin valvottuun vapauteen.

Euroopan unioni on arvostellut Kiinaa kansalais- ja poliittisten oikeuksien tilan huononemisesta. EU huomautti, että merkittävä määrä kiinalaisia ihmisoikeuksien puolustajia on pidätetty ja tuomittu.

STT

Kuvat: