Kiinasta poistunut Liu Xia saapunut Suomeen, jatkaa todennäköisesti Berliiniin

Kiinasta matkustamaan päässyt rauhannobelistin leski Liu Xia on saapunut Helsinki-Vantaan lentokentälle, mistä hän jatkaa todennäköisesti matkaansa Saksaan. Mediatietojen mukaan Liun määränpäänä on Berliini.

STT:n kentällä olleen toimittajan mukaan Liu tervehti mediaa, mutta ei halunnut antaa lausuntoja. Hän vaikutti lentokentällä hyväntuuliselta.

Liu, 57, on ollut käytännössä kotiarestissa vuodesta 2010, jolloin hänen miehensä Liu Xiaobo sai Nobelin rauhanpalkinnon. Liu Xiaobo kuoli syöpään viime vuonna.

”Suomella ei aktiivista roolia rauhannobelistin lesken lähdössä Kiinasta”

Suomella ei ollut aktiivista roolia runoilija Liu Xian matkustamisessa pois Kiinasta, kerrotaan Suomen Pekingin-suurlähetystöstä STT:lle.

Lähetystön lehdistösihteerin Jyri Lintusen mukaan EU on vaatinut Liun päästämistä pois kotiarestista ja matkustamaan vapaasti. Suomi on Lintusen mukaan ollut mukana tässä yhteisessä EU-vaateessa, mutta muuta roolia Suomella ei asiassa ole.

– Toki olemme iloisia, että hän on päässyt matkustamaan vapaasti.

Suomi ei myöskään etukäteen tiennyt Liun reitin kulkevan Suomen kautta, Lintunen sanoo.

Medialle puhuneiden Liun ystävien ja aktivistien mukaan Liu on matkalla Saksaan Suomen kautta Finnairin lennolla. Lintunen sanoo, ettei tiedä Liun määränpäästä muuta kuin mitä mediassa on kerrottu.

Liu on aiemmin pyytänyt päästä Saksaan, jossa hänellä on ystäviä. Saksa on myös taivutellut Kiinaa päästämään Liun matkustamaan maasta. Saksan liittokansleri Angela Merkel on diplomaattien mukaan ottanut asian aiemmin esille suoraan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa.

Kotiarestissa vailla virallisia syytteitä

Liu, 57, on ollut käytännössä kotiarestissa vuodesta 2010, jolloin hänen miehensä sai Nobelin rauhanpalkinnon. Liun liikkeitä on rajoitettu. Virallisia syytteitä häntä vastaan ei koskaan nostettu, mutta hänen puolisonsa vangittiin useita kertoja.

Rauhannobelisti Liu Xiaobo kuoli viime vuonna 61-vuotiaana sairastettuaan pitkälle edennyttä maksasyöpää. Kuollessaan hän suoritti 11 vuoden vankeustuomiota, jonka oli saanut kumouksellisesta toiminnasta. Kiinaa kritisoitiin siitä, ettei hallinto sallinut Liun matkustaa ulkomaille saamaan hoitoa.

Miehensä kuoleman jälkeen Liu Xia on pyytänyt päästä matkustamaan ulkomaille saamaan hoitoa masennukseen.

STT

