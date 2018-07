Kim Dotcom voidaan luovuttaa Yhdysvaltoihin – Uuden-Seelannin oikeus hylkäsi valituksen

Uuden-Seelannin tuomioistuin on hylännyt IT-yrittäjä Kim Dotcomin valituksen ja päättänyt, että hänet voidaan luovuttaa Yhdysvaltoihin oikeudenkäyntiä varten.

Saksalais-suomalainen Dotcom on sittemmin suljetun Megaupload-nettipalvelun perustaja, jota syytetään tekijänoikeusrikoksista Yhdysvalloissa.

Uuden-Seelannin oikeuden mukaan Yhdysvaltain viranomaisilla on perustellut syyt vaatia Dotcomin luovuttamista Yhdysvaltoihin oikeudenkäyntiä varten.

Dotcom on käynyt oikeustaistelua luovutustaan vastaan jo kuuden vuoden ajan. Kamppailu alkoi Dotcomin Aucklandissa sijaitsevaan kartanoon vuonna 2012 tehdystä ratsiasta, jonka yhteydessä Yhdysvaltain viranomaiset sulkivat Megauploadin.

Dotcomia ja tämän kolmea kumppania on tutkinut Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI.

Jos Dotcom todetaan syylliseksi Yhdysvalloissa, häntä voi odottaa enimmillään jopa 20 vuoden vankeusrangaistus.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Megaupload-palvelu aiheutti tekijänoikeuksien haltijoille yli 420 miljoonan euron taloudelliset vahingot jakamalla muun muassa elokuvia ja musiikkia käyttäjille ilmaiseksi.

Dotcomin ja tämän kumppaneiden katsotaan hankkineen laittomalla toiminnallaan noin 150 miljoonan euron tulot.

STT

Kuvat: