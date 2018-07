Kiuru Uutissuomalaiselle: Sote-uudistus pysähtynee perustuslakivaliokuntaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei usko, että hallituksen sote-uudistus etenee eduskunnan äänestykseen, kertoo Uutissuomalainen.

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta saa tehtyä mietintönsä, mutta hän ennakoi sen pysähtyvän perustuslakivaliokuntaan. Hänen mukaansa opposition edustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa yrittävät parantaa hallituksen esitystä, jotta perustuslakivaliokunta voisi sen hyväksyä, mutta hallituksen edustajat eivät muutoksia puolla.

Kiuru perustelee näkemystään uudistuksen heikolla valmistelulla ja aikatauluongelmilla. Hän kertoo, että hallituksen pohjaesityksissä on ollut satoja virheitä, joita se on joutunut korjaamaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran 20. elokuuta, jolloin hallitus tuo uuden täydentävän esityksen valiokunnalle.

Soten läpivientiin ei enää paljon aikaa

Sote- ja maakuntauudistuksen määräpäiviä on lykätty jo moneen kertaan. Sipilän hallituksella ei ole enää liiaksi aikaa sote- ja maakuntauudistuksen läpiviemiseen, sillä seuraavat eduskuntavaalit on määrä pitää vajaan vuoden päästä ensi vuoden huhtikuussa.

Sote-valiokunnan keskustalaisedustajat ja sinisten Vesa-Matti Saarakkala jättivät tämän kuun alussa puhemiesneuvostolle kirjelmän, jossa he moittivat Kiurua ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentelytapoja.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsittelee kirjelmää syyskuun 4.päivä.

https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/189687-krista-kiuru-arvioi-etta-sote-ei-etene-koskaan-aanestykseen-asti

STT

