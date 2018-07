Klapit ja kesäviihde

HEIKKI KOSKI. Luokkatoverini Hannu Virtomaa sanoo, että klapien hakkaaminen ja vanhojen naulojen suoristaminen ovat kaikkein rentouttavinta puuhaa.

Klapien hakkaamisesta olen hänen kanssaan samaa mieltä, enkä nyt naulojen oikaisustakaan voi sanoa olevani eri mieltä; siitä vain on niin monta vuosikymmentä, kun isä sadepäivänä antoi laatikollisen rautanauloja oikaistavaksi.

Jos klapit on jo talvella hakattu, eikä oikaistavia nauloja ole varastossa, pitää kesällä keksiä muuta puuhaa. Hyötyliikunta on terminä keksitty, ja se tarkoittaa, ettei lenkille tarvitse välttämättä lähteä, jos nurmikko on ajamatta tai hiekka levittämättä.

Kännykällä pelaamisen sijaan mökkipuuhaksi voi suositella mölkkyä tai koronaa. Näistä mölkky on uudempi harrastus. Tosin elokuussa Porissa järjestetään jo 18. mölkyn MM-kisat.

Porissa valmistettavia pelejä on levinnyt maailmalle, muun muassa Ranskassa kerrotaan olevan yli 20 000 harrastajaa. Ranska ottikin kolmoisvoiton toissa vuonna järjestetyissä MM-kisoissa, mutta viime vuonna Tšekissä mestaruus palautui Suomeen.

Korona taas on vanha peli, jota meillä Halikossa on pelattu niin kauan kuin muistan. Kepit, joilla nappuloita pelilaudalla pyrittiin lyömään kulmissa sijaitseviin pusseihin, olivat aluksi usein omatekoisia, joten kannatti katsoa tarkoin, minkä kepin valitsi. Äitini ei uskonut keppeihin, vaan kehitti oman tyylinsä, jossa peukaloa alustana käyttäen etusormen avulla lingottiin iso nappula eli lätkä vauhtiin.

MM-kisoista puheen ollen: tänä kesänä televisio on tarjonnut harvinaisen paljon hyvää viihdettä. Tarkoitan jalkapallon MM-kisoja. Niiden katsominen ei ole varsinaista hyötyliikuntaa, vaikka jalka sohvalla silloin tällöin nouseekin Edinson Cavanin tai Romelu Lukakun tykittäessä.

Oma suosikkipelaajani Andrés Iniesta hävisi kuvista Espanjan putoamisen myötä. Mutta hämmästyttävää taitoa, niin yksilösuorituksia kuin yhteispeliä, on voinut nähdä koko kisojen ajan. Millimetritarkat kentän ylittävät syötöt ja kyky syötellä pienessä tilassa herättävät ihastusta. Jalkapallo on parhaimmillaan todellinen taitolaji.

Siihen, ettei Suomea nähdä jalkapallon arvokisoissa, on varmaan monia syitä. MM-kisojen karsintalohkossa tasapeli kertaalleen Kroatiaa vastaan ja voitto Islannista osoittivat, ettemme ole kovin kaukana. Hyviä pelaajia on, hiominen joukkueeksi isolla J:llä muiden Pohjoismaiden tapaan on valmennusjohdon vaativa tehtävä.

Jalkapallon MM-kisoilla on ollut Venäjälle ja Putinille suuri merkitys. Kansainvälinen näkyvyys on valtava, kotimaassa voitiin eläkeikien korotus ajoittaa jalkapallohuuman alle.

Ja kun jalkapallon MM-kisojen loppuottelu on pelattu, Putinilla on aikaa seuraavana päivänä tavata Trump Helsingissä.

Palatakseni vielä jalkapallon jälkeen klapien hakkaamiseen, minun on tunnustettava, että tänä keväänä selvisin urakasta vain Matti Aittalan ja hänen klapikoneensa avulla.

Kirjoittaja on hallintotieteiden tohtori.