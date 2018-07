Kohu-uimari Lochte sai 14 kuukauden kilpailukiellon

Yhdysvaltalaisuimari Ryan Lochten vaikeudet jatkuvat. Yhdysvaltojen antidopingtoimisto Usada määräsi kuusinkertaiselle olympiavoittajalle neljäntoista kuukauden kilpailukiellon, vaikka hän ei ole käyttänyt kiellettyjä aineita.

Lochte julkaisi toukokuussa sosiaalisessa mediassa kuvan itsestään saamassa suonensisäistä nesteytystä. Lochtella ei ollut erityislupaa käyttää suonensisäiseen nesteytykseen tarvittavia laitteita. Kyseinen laite on kielletty, ellei sitä käytetä lääketieteelliseen tarkoitukseen.

Lochte, 33, on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä uimareista. Hänellä on kaksitoista olympiamitalia ja peräti 65 MM-mitalia. Hänellä on 39 maailmanmestaruutta.

Yhdysvaltalaiselle kilpailukielto on jo toinen lyhyen ajan sisällä. Vuonna 2016 hänet tuomittiin kymmenen kuukauden kilpailukieltoon, koska hän sepitti ryöstötarinan Rion olympialaisten yhteydessä.

Tosiasiassa Lochte ja kolme muuta uimaria häiriköivät brasilialaisella bensa-asemalla ja yrittivät tarinalla peitellä jälkiään. He kertoivat muun muassa tulleensa ryöstetyiksi aseella uhaten.

STT

Kuvat: