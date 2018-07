Tunnettu venäläinen sotareportteri kuoli hyökkäyksessä Keski-Afrikassa

Uutistoimisto Interfaxin mukaan Keski-Afrikan tasavallassa kuolleena löytynyt kolmikko oli venäläinen kuvausryhmä. Maan turvallisuuslähteet kertoivat tiistaina löytäneensä kolme kuollutta. Heillä oli lehdistökortit.

Tv-kanava Dozhd kertoo toimittajan, kameramiehen ja ohjaajan tutkineen Keski-Afrikassa palkkasotilasyritys Ryhmä Wagneria. Business Insider -lehden mukaan Ryhmä Wagnerin palkkasoturit ovat osallistuneet Keski-Afrikan lisäksi taisteluihin ainakin Syyriassa ja Sudanissa. Gazeta.ru-uutissivusto kertoo, että palkkasotureita on ollut myös Krimillä ja Itä-Ukrainassa.

Interfaxin mukaan tapausta pidetään alustavasti ryöstömurhana. Autoa kuljettanutta ei ole löydetty.

Kuolleiden henkilötodistukset löydetty

Interfaxin haastatteleman Keski-Afrikan poliisin mukaan kuolleita ei ole tunnistettu, mutta heidän henkilötodistuksensa on löydetty.

Televisiokanava RT:n mukaan Orhan Dzhemal oli tunnettu sotakirjeenvaihtaja, joka haavoittui raportoidessaan Syyriasta. Ohjaaja Aleksandr Rastorgujev oli moninkertaisesti palkittu dokumenteistaan. Kolmas kuollut oli kuvaaja Kirill Radtshenko.

Ruumiiden löytöpaikka sijaitsee lähellä Sibutin kaupunkia maan keskiosassa.

Keski-Afrikan tasavalta on yksi maailman köyhimpiä ja epävakaimpia valtioita, ja valtaosa maasta on sotilaallisten ryhmien hallussa. Luonnoinvaroiltaan vauraassa maassa on esimerkiksi uraaniesiintymiä.

STT

