Komissio: EU-maiden tehostettava varautumistaan brexitiin välittömästi

EU-komissio patistaa jäsenmaita vahvistamaan välittömästi varautumistaan brexitiin, tapahtui eroneuvotteluissa mitä tahansa.

Brexit-neuvotteluita vetävä komissio julkaisi varautumisesta torstaina muistion, jossa hoputetaan niin jäsenmaita, alueita kuin yrityksiäkin.

Patistelun ajoitus osuu hetkeen, jolloin Britannian sisäpoliittinen turbulenssi on tuskin laantunut. Linjaerot ovat ravistelleet voimakkaasti Britannian hallitusta, jonka brexitministeri David Davis ja ulkoministeri Boris Johnson erosivat viime viikolla erimielisyyksien takia.

Pitkään jatkunut hämmennys on hidastanut eroneuvotteluita, jotka pitäisi saada päätökseen hyvän aikaa ennen eropäivää eli 30. maaliskuuta ensi vuonna. EU-puolen mukaan takaraja on lokakuussa.

Brexit-neuvotteluita vetävä komissio toivoo 27 jäsenmaan varautuvan kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin. Erosopimuksen syntymisestä ei sen mukaan ole takeita.

Ilman sopimusta ero astuu voimaan heti

Britannian lähtö ilman sopimusta tarkoittaisi, että maa jättää EU:n heti maaliskuun lopussa ilman siirtymäaikaa.

EU:n ja Britannian rajalla aloitettaisiin tullitarkastukset, jotka aiheuttaisivat merkittäviä viivästyksiä maarajoilla ja satamissa.

Kauppaa säätelisivät yleiset globaalit normit ja säädökset, mikä tietäisi vaikeuksia varsinkin niillä aloilla, jossa säätelyä on paljon. Lontoon Citylle tärkeät finanssipalvelut ovat yksi esimerkki palveluista, joita säädellään voimakkaasti.

– EU työskentelee päivin ja öin sellaisen sopimuksen eteen, joka varmistaisi hallitun eron. Silti Britannian ero aiheuttaa epäilyksettä häiriöitä, esimerkiksi yritysten hankintaketjuille, komission paperissa todetaan.

Brexit vaikuttaa niin rajamuodollisuuksiin kuin Britannian myöntämiin lisensseihin ja todistuksiinkin. Myös tiedonkulku vaikeutuu, sillä Britannialla ei olisi enää maaliskuun lopun jälkeen pääsyä lukuisiin EU-tietokantoihin.

Lentoliikenne on yksi alueista, joka kärsisi kaikkein voimakkaimmin rajusta brexitistä. Suomen hallitus on nostanut juuri lentoliikenteen yhdeksi isoimmista huolenaiheistaan brexitissä Finnairin intressien takia.

