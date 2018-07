Korean niemimaan ydinaseriisunnan neuvottelut tulehtumassa – Yhdysvallat vaatii öljyn vientikieltoa Pohjois-Koreaan

Yhdysvallat on pyytänyt YK:n turvaneuvostoa määräämään välittömän öljyn vientikiellon Pohjois-Koreaan, paljastuu uutistoimisto AFP:n torstaina näkemistä asiakirjoista. Yhdysvaltojen mukaan Pohjois-Korea on rikkonut räikeästi aiempia rajoituksia.

Pohjois-Koreaan vietävän öljyn määrä on rajoitettu 500 000 barreliin vuodessa, mutta Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen mukaan maa on tuonut jo yli 750 000 barrelia tammikuun ja toukokuun välillä.

Öljyntuontirajoituksia on tiedusteluraportin mukaan kierretty menetelmällä, jossa öljylasteja on siirretty pohjoiskorealaisiin aluksiin avomerellä. Alukset ovat käyneet Pohjois-Korean satamissa ainakin 89 kertaa, raportissa kirjoitetaan.

Turvaneuvoston arvellaan harkitsevan asiaa viiden päivän ajan. Kiinan ja Venäjän arvellaan käyttävän veto-oikeuttaan mahdollisen vientikiellon kaatamiseksi.

CNN: Ulkoministerin vierailu sujui ”niin huonosti kuin mahdollista”

Yhdysvaltain siirto tapahtui päiviä sen jälkeen, kun maan ulkoministeri Mike Pompeo viime viikon lopulla vieraili Pohjois-Koreassa.

Keskiviikkona Valkoisen talon nimetön lähde kertoi televisiokanava CNN:lle, että vierailu Pohjois-Koreaan sujui ”niin huonosti kuin vain mahdollista”.

– Pohjoiskorealaiset vain pelleilivät, he eivät olleet vakavissaan neuvotteluissa etenemisen suhteen, lähde kommentoi.

Lähteen mukaan ulkoministeri Pompeolle oli etukäteen luvattu tapaaminen Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin kanssa, mutta se jäi toteutumatta.

Torstaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkisti Kim Jong-unilta saamansa kirjeen, jossa korealaisjohtaja vakuuttaa uskovansa ratkaisun löytymiseen.

– Hyvin hieno kirje Pohjois-Korean puheenjohtaja Kimiltä, hienoa edistystä tapahtuu, Trump kirjoitti Twitterissä kirjeestä, joka oli lähetetty perjantaina 6. heinäkuuta, samana päivänä kuin ulkoministeri Pompeo laskeutui Pjongjangiin neuvotteluihin.

