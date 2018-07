Korot kuriin

Yhä useammalla suomalaisella on vaikeuksia selvitä taloudellisista sitoumuksistaan. Asiakastiedon mukaan maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet viime vuodesta. Kesäkuun lopussa merkintä oli lähes 380 000 suomalaisella.

Osa yrittää selvitä rästissä olevista osamaksuista ja pikavipeistä ottamalla uutta kovakorkoista lainaa, ja kierre vain pahenee.

Osamaksulla myydään erityisesti verkkokaupoissa mitä vain, ja pienillekin hankinnoille saa maksuaikaa niin, että kuukausierä voi olla vain kymmenen euron luokkaa. Maksuajat ovat suhteellisen lyhyitä, eivätkä korkeatkaan korot ole ongelma.

Nyt markkinoille on tullut uusia luottotuotteita, jotka ovat saaneet velkaantuneita kansalaisia auttavan Takuusäätiön huolestumaan. Tarjolla on jopa kymmenien vuosien mittaisia kulutusluottoja. Niille ei tarvita takaajia eikä vakuuksia, mikä kompensoidaan kovalla korolla.

Luottojen ja niiden vertailujen helppoutta mainostavan yrityksen tarjoamat korot voivat olla yli 20 prosenttia. Korkea korko ja pitkä maksuaika ovat vaarallinen yhdistelmä. Lainasumma voi kasvaa vuosien ja vuosikymmenien mittaan moninkertaiseksi alkuperäisestä.

Tilanne huolestuttaa myös poliittisia päättäjiä. Muutoksia esitetään ketjun kumpaankin päähän, niin lainojen markkinointiin kuin velkaantuneiden kohteluun.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) on tehnyt lakialoitteen pikavippien markkinoinnin kieltämisestä. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) puolestaan on käynnistänyt valmistelun, jolla korkokatto ulotetaan myös yli 2 000 euron luottoihin.

Maksuhäiriömerkintöihinkin esitetään muutosta. Jari Myllykosken (vas.) aloitteella maksuhäiriömerkinnät poistettaisiin luottotietorekisteristä heti, kun hoitamaton velka on maksettu. Nykyään häiriömerkintä voi säilyä luottorekisterissä neljäkin vuotta. Eduskunnan enemmistön mielestä rangaistusluonteisesta menettelystä pitää luopua. Lakialoitteen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa.

Syyt, miksi korkeakorkoisiin ja vakuudettomiin lainoihin turvaudutaan, voivat vaihdella ymmärtämättömyydestä äärimmäiseen hätään. Joka tapauksessa velan hinta on kohtuuttoman korkea, ja on hyvä, että asiaan puututaan lainsäädännöllä.