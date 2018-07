Korttimaksamisessa ongelmia useilla pankeilla päivän aikana

Useiden pankkien korttimaksamisessa on havaittu ongelmia päivällä. Häiriöitä on esiintynyt ainakin Nordean ja OP:n maksuliikenteessä. Maksaminen ei välttämättä onnistu muulla kuin käteisellä.

Sekä OP että Nordea ovat tiedottaneet ongelmista Twitterissä. OP:n mukaan useampia pankkeja koskevat ongelmat ovat johtuneet korttimaksuliikennettä välittävän Netsin järjestelmästä.

OP:n mukaan ongelma on ratkeamassa, mutta häiriöitä saattaa edelleen esiintyä.

https://twitter.com/OP_Ryhma/status/1023517202866216961

STT

