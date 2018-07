Edesmenneen somerolaisen korusuunnittelija Liisa Vitalin koruja, niiden aihioita ja työvälineitä on parhaillaan esillä Hovilan kartanossa. Näyttelyn on koonnut Mia Laakkonen, joka lupasi äitinsä avopuoliso Väinö Vitalille jatkaa tämän sisaren elämäntyön esille tuomista.

Laakkonen on tänä vuonna toteuttanut taiteilijan kesken jääneitä suunnitelmia. Kultakeskus on julkaissut uuden korumalliston nimeltä Kehrä ja forssalainen Rykkeri painanut muun muassa Pitsi- ja Kehrä-kuosisia verhoja ja pussilakanoita. Suunnitteilla on lisäksi Väinö-paita ja Liisa-mekko kankaasta, johon painetaan Muurahaisenpolku-nimisen korun kuosi. Kehrä-kuosilla on tehty nyt myös kattauslautasia, lasinalusia ja tarjottimia.

Liisa Vitali 100 -näyttely on avoinna Somerolla Hovilan kartanossa (Helsingintie 604) 29. heinäkuuta asti keskiviikosta sunnuntaihin kello 12–16.

Lue lisää Salon Seudun Sanomista 8.7.2018