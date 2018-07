Kotkan Meripäivillä kehkeytyi joukkotappelu ruokamyyjien välille – poliisin mukaan myyjät tappelivat telttakepeillä

Kotkan Meripäivillä kehkeytyi myöhään torstai-iltana joukkotappelu kahden ruokakojun välisestä riidasta, kertoo poliisi.

– He ovat paikallisia kojumyyjiä, heille on ilmeisesti keskinäistä riitaa tullut. Se on selvityksessä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kai Virtanen.

Poliisin mukaan tappeluun Kauppakadulla osallistui kuusi miestä.

– Siinä käytettiin kättä pidempää, jonkinlaisia telttakeppejä taisi olla, sanoo Virtanen.

Järjestyksenvalvojat tulivat paikalle rauhoittamaan tilannetta, ja tappelu laantui. Tappeluun osallistujat saivat kahakassa haavoja ja ruhjeita, mutta kukaan ei loukkaantunut Virtasen mukaan vakavasti. Osa toimitettiin ensiapuun. Kaikkia tappeluun osallistujia epäillään pahoinpitelystä, ja heistä neljä oli perjantaina kiinni otettuna. Virtasen mukaan epäillyt ovat olleet yhteistyökykyisiä.

