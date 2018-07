Köyhyys ei näy välttämättä ulospäin – lapset voivat jäädä ilman iltaruokaa, vaikka asiat vaikuttavat muuten olevan kunnossa

Köyhyys on pirstaloitunutta eikä näy välttämättä ulospäin. Perheiden asiat näyttävät päällepäin ehkä mallikkailta, mutta kenties lapset eivät ole saaneetkaan iltaruokaa, sanoo Pelastusarmeijan markkinointijohtaja Anne Fredriksson.

Pelastusarmeijalla on meneillään Auta ihmistä -kampanja, jolla autetaan vähävaraisia lapsiperheitä, yksineläviä naisia ja miehiä, yksinäisiä vanhuksia sekä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Varoja käytetään muun muassa ostokortteihin, joilla avuntarvitsijat voivat ostaa esimerkiksi ruokaa.

Viime vuonna kampanjan bruttotuotto oli 1,9 miljoonaa euroa. Tänä vuonna keräystavoite on 2 miljoonaa euroa.

Suomen Punaisen Ristin kymmenet osastot jakavat ruoka-apua eri puolilla maata. Jaettavana on sekä EU:lta saatua ruoka-apua että kauppojen hävikkiruokaa.

Viime vuonna SPR:n osastot jakoivat EU:n ruoka-apua 60 000 kiloa. Tänä vuonna määrä on liki 70 000 kiloa.

Toiminnanjohtaja Heikki Hursti Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö -yhdistyksestä arvioi avuntarvitsijoiden määrän kymmenkertaistuneen reilussa kymmenessä vuodessa.

– Kun aiemmin hakijoita oli 200-300, nyt heitä on 2 800-3 000 joka jakokerta, hän kertoo.

Yhdistys jakaa muun muassa ruokaa.

