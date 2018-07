Kreikan maastopalojen uhriluku nousi – kuolleita lähes 90

Kreikkaa piinaavissa metsäpaloissa on kuollut jo 88 ihmistä, kertovat viranomaiset. Lisäksi kymmenet ihmiset saavat yhä sairaalahoitoa vammoihinsa.

Kreikan pääministeri Alexis Tsipras on sanonut kantavansa poliittista vastuuta tragediasta. Kreikan hallitusta on kritisoitu kovasanaisesti siitä, miten metsäpalot on hoidettu.

Asiantuntijoiden mukaan huono kaupunkisuunnittelu ja huonokuntoiset tiet metsäalueiden lähellä ovat osasyyllisiä maastopaloihin.

Kreikan hallitus on myöntänyt palojen sammutus- ja pelastustöihin 40 miljoonan euron apupaketin.

STT