Kreikassa ei vieläkään tiedetä maastopalojen jäljiltä kadoksissa olevien määrää

Kreikassa ei vielä torstainakaan tiedetty, kuinka monta ihmistä on kateissa tuhoisien maastopalojen jäljiltä. YiannisPhilippopoulou on niitä, jotka joutuvat elämään epätietoisuudessa. Hän ei tiedä, missä hänen yhdeksänvuotiaat kaksosensa ovat.

Kaksoset Vassiliki ja Sofia olivat autossa isovanhempiensa kanssa Matin kylän lähellä, kun liekit katkaisivat heidän matkansa.

Kreikan televisiossa Yiannis Philippopoulou sanoi, että hän uskoi nähneensä kuvan kaksosista pelastusveneessä, joka oli ottanut kyytiinsä rannalle paenneita ihmisiä. Nyt kaksosten sekä isovanhempien kuvat ovat kuitenkin ilmestyneet nettisivulle, jossa on tietoja kadoksissa olevista.

82-vuotias YannisTsaganouProfitou on sen sijaan huojentunut.

– Tärkeintä on, että Katerina on turvassa, hän sanoo katsoessaan yhdeksänvuotiasta lapsenlastaan.

Katerina kertoo heidän uhkarohkeasta paostaan pitkin savun peittämiä katuja. Lopulta he löysivät turvapaikan rannalla sijaitsevasta hotellista. Tyttö puhuu itsevarmasti, mutta lopulta hän sanoo itkeneensä autossa.

Tunnistamattomien vainajien joukossa lapsia

Kuolonuhrien määräksi viranomaiset ovat vahvistaneet 82. Kaikkia ruumiita ei ole kyetty tunnistamaan, ja siksi kateissa olevien ihmisten sukulaisia on pyydetty antamaan dna-näytteitä.

Oikeuslääkäreiden mukaan vielä tunnistamattomien vainajien joukossa on lapsia.

Kuolleiden joukossa on vahvistettu olevan ainakin neljä ulkomaalaista: yksi irlantilainen, puolalainen äiti ja hänen poikansa sekä yksi belgialainen, jonka teini-ikäinen tytär selvisi hengissä.

Lähes 190 ihmisen kerrotaan saaneet palossa vammoja.

Hallitus on luvannut kuolleiden lähiomaisille 10 000 euroa. Lisäksi luvataan korvauksia omaisuutensa menettäneille.

Palon leviäminen pysäytettiin Matissa viranomaisten mukaan tiistaina illalla. Lisäksi viranomaiset kertoivat torstaina uutistoimisto AFP:lle, että myös maastopalo lähellä Kinetan rannikkokylää on koko lailla hallinnassa.

Palon jälkeen viranomaiset sanovat tarkastaneensa lähes 2 500 rakennusta, joista lähes puolet on tuhoutunut asuinkelvottomiksi.

STT

Kuvat: