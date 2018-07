Kroatia vaikeuksien kautta MM-puolivälierään rangaistuspotkukilpailun jälkeen

Kroatia ylsi vaikeuksien jälkeen jalkapallon miesten MM-kilpailujen puolivälieriin. Tanska taisteli tasapäisesti 120 peliminuuttia, mutta Kroatia vei lopulta voiton rangaistuspotkukilpailussa. Joukkue kohtaa puolivälierässä Venäjän.

Pudotuspelien sanotaan olevan usein tarkkaa, kyttäilevää pelaamista. Näissä kisoissa ensimmäiset neljä neljännesvälierää ovat tarjonneet paikoitellen suorastaan maalijuhlia.

Kroatian ja Tanskan kohtaamisestakin saattoi povata Tanskan osalta silkkaa puolustustaistelua. Kisojen yllätykselliseen kuvaan sopii se, että juuri Tanska teki koko turnauksen tähän asti nopeimman maalin 58 sekunnin pelin jälkeen.

Jonas Knudsen vietti koko alkulohkon vaihtopenkillä, mutta nousi avauskokoonpanoon vasemmaksi puolustajaksi. Hänen pitkä rajaheittonsa tuli välittömästi tunnetuksi.

Linko aiheutti hässäkän vastustajan rangaistusalueella, ja pallo päätyi valioliigatoppari Mathias ”Zanka” Jörgensenille. Mies ei toden totta ole yleensä maalintekijä, mutta nyt oli. Kroatian toppari Domagoj Vida teki näköesteen maalivahti Danijel Subasicille, ja peliväline meni helpohkosti Subasicin ohi verkkoon.

Tanska ei kuitenkaan ehtinyt vetäytyä odotettavissa olleeseen puolustussumppuun ennen kuin Kroatia iski takaisin neljännellä peliminuutilla.

Ensin epäonnistui Knudsenin purku vielä sinänsä vaarattomalla alueella. Vaara alkoi kuitenkin sen jälkeen.

Rangaistusalueelta palloa yritti siivota seuraava puolustaja, tuloksena osuminen joukkuekaveriin. Kroatian kärki Mario Mandzukic oli sopivasti paikalla: 1–1 ennen kuin moni katsoja oli ehtinyt vielä istumapaikoilleen.

Ensimmäisen puoliajan aikana Kroatia oli selvästi vastustajaansa vaarallisempi. Puolen tunnin jälkeen se sai samasta tilanteesta kolme maalintekoyritystä, ja hieman myöhemmin toppari Dejan Lovren pääsi kokeilemaan puskua vapaapotkun jälkeen.

Toisen puoliajan ensimmäinen vartti oli täysin vastakohta ottelun alulle. Molemmat joukkueet rakensivat peliä verkkaisesti ja harhasyöttöjen täyteisesti. Harhasyötöistä ei seurannut nopeita vastahyökkäyksiä, vaan uusia harhasyöttöjä. Etenkin Kroatia menetti otteensa peliin. Tanska sai muutaman hyvän hyökkäysaihion, jotka murenivat ratkaisuhetkillä.

Harvat maalintekotilanteet tulivat Tanskalle. 72. peliminuutilla Yussuf Poulsen teki jälleen hyvän haaston ja sai pelattua pallon rangaistusalueelle Nicolai Jörgensenille. Hänen laukauksensa suuntautui kuitenkin suoraan kohti Subasicia.

Kroatia sai luotua kohtalaisen mahdollisuuden maalintekoon vapaapotkutilanteesta 83 peliminuutin jälkeen. Hyvin pelattu kuvio päättyi kuitenkin Ivan Perisicin puskuun vaikeasta asennosta. Pallo päätyi Tanskan maalin katolle.

Varsinaisen peliajan lopulla kumpikin sai vielä puolivaarallisia tilanteita, mutta lopulta maalinteko ei ollut erityisen lähellä koko toisella puoliajalla. Maalijuhlat julistettiin siis Espanja–Venäjä-ottelun tapaan loppuneeksi ensimmäisen puoliajan jälkeen.

Ottelun Kroatia-painotteisista ennakkoasetelmista ei ollut enää jatkoajalla jäljellä juuri mitään. Tanska aiheutti esimerkiksi Knudsenin sivurajaheitolla painetta vastustajan maalille, eikä Kroatian hyökkäyspelaaminen ollut toiminut sitten ensimmäisen puoliajan lopun. Kummatkin joukkueet olivat tehneet varsinaisella peliajalla vain kaksi pelaajavaihtoa, ja ryhmät ottivatkin jatkoajalla tuoretta voimaa vaihtopenkiltä.

Tanskan Lasse Schöne harhautti hyvin Mateo Kovacicin ja pääsi laukomaan vapaasti paristakymmenestä metristä. Laukaus meni kuitenkin suhteellisen selkeästi ohi. Sama oli tarina vaihdosta sisään tulleen Pione Siston laukauksella.

Seesteisenä noin sata minuuttia edennyt ottelu roihahti muutamassa sekunnissa ilmiliekkeihin, kun jatkoaikaa oli jäljellä enää alle seitsemän minuuttia. Täysin pimentoon ottelussa jäänyt Kroatian Real Madrid -tähti Luka Modric antoi fantastisen pystysyötön, ja Ante Rebic oli yksin läpi.

Rebic sai harhautettua Tanskan maalivahdin Kasper Schmeichelin, mutta ottelun avausmaalin tehnyt Jörgensen ehti juuri ja juuri rapata Rebicin nurin. Pallo rangaistuspilkulle, ja Jörgensenille keltainen kortti.

Modric on yleensä hyvä rangaistuspotkujen laukoja, mutta tällä kertaa veto oli juuri passeli Schmeichelin torjuttavaksi. Tanskalaisvahti poimi pelivälineen hänestä katsottuna vasemmasta kulmasta. Näin hetken kuluttua tästä alettiin laukoa lisää pilkkuja rangaistuspotkukilpailun merkeissä.

Rangaistuspotkukilpailun kulku (Tanska aloitti laukaukset):

1. Christian Eriksenin laukaus on varsin hyvä, mutta Kroatian maalivahti Subasic on ennenkin torjunut monia rangaistuspotkuja. Niin torjuu nytkin, tolpan kautta. 0-0.

2. Milan Badelj yrittää ilmeisesti keskelle, mutta nurkkaan aavistanut Schmeichel torjuu jalallaan. 0-0.

3. Simon Kjärin täydellinen laukaus tuo ensimmäisen maalin illan neljännestä rankkarista. 0-1.

4. Andrej Kramaric pitää pienen tauon vauhdinotossa pysäyttämättä kuitenkaan juoksuaan. Varma sijoitus. 1-1.

5. Michael Krohn-Dehlin laukaus on mainio, eri kulmaan kuin Subasic aavistaa. 1-2.

6. Luka Modricin uusi yritys. Laukoo keskelle, eikä Schmeichelin torjunta ole kaukana. Kuitenkin 2-2-tasoitus kolmen parin jälkeen.

7. Subasic poimii Lasse Schönen laukauksen samasta kulmasta kuin Eriksenin vedon. Schönen laukaus oli korkeudeltaan huomattavasti Erikseniä heikompi. Edelleen 2-2.

8. Vaihtopelaaja, laitapuolustaja Josip Pivaric yrittää samankaltaisen laukauksen kuin Schöne. Tuloskin on sama, torjunta Schmeichelilta. Yhä 2-2.

9. Nicolai Jörgensen yrittää keskelle, mutta Subasic poimii jalallaan. Aina vaan 2-2, ja Kroatialle suuri mahdollisuus.

10. Ottelun aikana lähes täysin näkymätön Ivan Rakitic on ratkaisija. Varma sijoitus kulmaan, jonne Schmeichel ei aavista. Rankkarikisa Kroatialle 3-2.

4. NELJÄNNESVÄLIERÄ

Kroatia–Tanska 3-2 rp. (1–1, 1–1)

1. Mathias Jörgensen 0–1, 4. Mario Mandzukic 1–1, 114. Luka Modric (Kroatia) epäonnistunut rangaistuspotku.