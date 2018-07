Kroatialaispelaajat haluavat tehdä historiaa – ”Annoimme kaikkemme”

Ihmiset halailivat toisiaan, laulut raikuivat ja ilo oli suurta eri puolilla Kroatiaa, kun maa varmisti myöhään lauantaina pääsyn jalkapallon MM-välieriin. Pelkästään Zagrebissa kymmenettuhannet ihmiset suuntasivat juhlimaan Venäjä-voittoa kaduille ja ravintoloihin.

Kroatia kukisti Sotshin puolivälieräpelissä Venäjän dramaattisten vaiheiden jälkeen rangaistuspotkukisassa 4-3. Tilanteessa 2-2 rangaistuspotkuille edenneen ottelun ratkaisijaksi nousi Ivan Rakitic, jonka onnistunut laukaus päätti ottelun.

– Teimme todella kovasti töitä ja annoimme kaikkemme, jotta pääsimme välieriin, Rakitic tiivisti ottelun jälkeen.

Kroatian MM-historian paras suoritus on vuoden 1998 kisojen kolmas sija. Nykyryhmä haluaa panna vielä tuotakin sijoitusta paremmaksi.

– Se oli valtaisaa, mitä he tekivät 1998. Heidän sukupolvensa on meille enemmän kuin sankareita. Haluamme kirjoittaa oman historiamme, Rakitic kuvaili.

Kroatia kohtaa keskiviikkona välierissä Englannin Moskovassa.

– Nautimme pelaamisesta isoja joukkueita vastaan, kuten osoitimme alkulohkon Argentiina-ottelussa. Englanti on yksi suurimmista mestarisuosikeista, ja sitä täytyy kunnioittaa. Meillä ei ole mitään hävittävää. Nautimme ja toivottavasti teemme historiaa, puolustaja Dejan Lovren sanoi.

”Meidän on syytä olla ylpeitä”

Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa välieräpaikka otettiin riehakkaasti vastaan. Kaupungin pääaukiolla arviolta 15 000 ihmistä katsoi Venäjä-ottelua suurelta näytöltä, ja voittoa seurasi isot juhlat.

– Meidän kaikkien on syytä olla ylpeitä, täällä ja kotona Kroatiassa. Tämä on uskomaton asia, päävalmentaja Zlatko Dalic sanoi kroatialaiselle HRT-kanavalle.

Kroatia on voittanut kaikki pelaamansa ottelut Venäjän MM-kisoissa.

Pudotuspeleissä se on tosin edennyt jatkoon pitkän kaavan kautta, sillä myös neljännesvälieräottelu Tanskaa vastaan ratkesi vasta rangaistuspotkukisassa.

