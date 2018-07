Kroatian vuoden 1998 MM-pronssi kirkastuu sunnuntaina, Ranska motivoi kroatialaisia

Ranskassa kaksikymmentä vuotta sitten pelatun jalkapallon MM-lopputurnauksen haamu kummitteli kroatialaispelaajien mielissä ennen Venäjän turnauksen alkua. Viimeistään keskiviikon välierävoitolla joukkue osoitti, että kapteeni Luka Modricin innoittama uusi sukupolvi on valmis kirjoittamaan oman historiansa.

– Unelmamme on nyt todella lähellä. Ranska on loppuottelun suosikki, mutta teemme parhaamme yllättääksemme heidät, Englantia vastaan 1-1-tasoituksen tehnyt Ivan Perisic kommentoi Kansainvälisen jalkapalloliiton MM-kisasivuilla.

Kroatian vuoden 1998 MM-joukkue oli Davor Sukerin johdolla maailman eliittiä. Joukkue voitti pronssiottelussa Hollannin 2-1, mutta isäntämaa Ranska esti joukkueelta pääsyn finaaliin.

– Tuon historian takia me olemme loppuottelussa erityisen motivoituneita, Perisic arvioi.

Hän kertoi uutistoimisto AFP:lle seuranneensa vuoden 1998 MM-turnausta kotonaan Omisissa yhdeksänvuotiaana.

– Minulla oli Kroatian pelipaita, mutta silloin pystyin vain unelmoimaan maajoukkueessa pelaamisesta ja urani tärkeimpiin kuuluvan maalin tekemisestä. Se maali auttoi meidät MM-finaaliin.

Tappiolta taas voittoon

Venäjän turnauksessa Kroatia on venynyt jatkoajalle jokaisessa pudotuspeliottelussaan. Rangaistuspotkukilpailussa kaatui ensin Tanska, sitten Venäjä, ja välierässä Englanti 120 minuutin pelin jälkeen.

Keskiviikkona Moskovan Luzhniki-stadionilla Perisic tasoitti Englannin aikaisen johdon 68. minuutilla. Mario Mandzukic yllätti Englannin puolustuksen voittomaalilla, kun jatkoaikaa oli pelattu parikymmentä minuuttia.

– Me olemme olleet kolme kertaa maalin tappiolla ja nousseet voittoon. Se kertoo aika paljon joukkueen taisteluhengestä, Perisic kuvasi.

Kroatia, neljän miljoonan kanssa, elää ja hengittää nyt jalkapalloa.

– Tätä on aika vaikea uskoa. Uskoisin, että sama koskee kannattajia. Pikkuinen Kroatia MM-finaalissa, Perisic sanoi, mutta vakuutti, että pelaajat ovat luottaneet koko turnauksen ajan itseensä.

https://www.fifa.com/worldcup/news/perisic-our-dream-is-so-close

STT

Kuvat: