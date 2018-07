Kuivuus koetellut viljakasvustoja vaihtelevasti

Satonäkymät Salon viljapelloilla ovat hyvin vaihtelevat. ProAgria Länsi-Suomen asiantuntija Jarmo Pirhonen sanoo etenkin kevätviljan kärsineen kuivuudesta sitä enemmän, mitä myöhemmin se on kylvetty.

– Normisadosta ehkä 60–70 prosenttia, hän heittää varovaisen arvion kokonaissadosta.

Pirhonen arvelee hehtaarisadon vaihtelevan parista tuhannesta kilosta parhaimmillaan jopa kuuteen tuhanteen kiloon.

Alle kahden tuhannen kilon hehtaarisato tulisi myös suomusjärveläisen Juha Auvisen kaurapellosta, josta ei kuitenkaan ole puitavaksi.

Kauraa Auvisella kasvaa yhteensä 25 hehtaarilla, josta kymmenen hehtaaria on mennyt täysin pommiin.

– Tänä vuonna viljelykierron merkitys korostuu, niin ettei ole pelkästään kevätviljaa, vaan myös syysviljaa ja monivuotisia kasveja, hän sanoo.

Tästä on etua hänelle nytkin, sillä syysvehnä on kestänyt kuivuutta paremmin, mutta sekin on kärsinyt hiukan. Tämä näkyy jyvien määrässä.

Syysrukiista Auvinen odottaa normaalia satoa, joskin siinä on pieniä talvivaurioita.

Myös kuminasta Auvinen odottaa normaalisatoa. Kuminalla on kuivuutta vastaan myös parhaat aseet: syvälle ulottuvat juuret.