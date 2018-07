Kuivuus verottaa myös luonnonmarjojen satoa

Kuivuus verottaa tänä kesänä viljasadon lisäksi metsämarjojen satoa. Kaikkien luonnonmarjojen sadosta näyttäisi tulevan niukka, arvioi tutkija Outi Manninen Luonnonvarakeskuksesta.

Vielä alkukesästä luonnonmarjojen satonäkymät olivat Mannisen mukaan keskimääräiset. Poimijahavaintojen perusteella kuivuus näyttää sen jälkeen vaikuttaneen niin, että marjoja kypsyy tavanomaista vähemmän.

Marjojen ystäville on avautunut juuri uusi tiedonlähde. Tällä viikolla aloitti Marjahavainnot.fi-niminen sivusto, jolla voi ilmoittaa satohavainnoistaan.

– Tietoa jaetaan kuitenkin sen verran yleisluontoisesti, että kenenkään ei tarvitse pelätä oman marjapaikkansa tyhjentyvän, jos vinkkaa sivustolle, Manninen painottaa.

– Marjahavainnot-sivuston on tarkoitus antaa yleiskuva siitä, missä päin Suomea on milloinkin menossa luonnonmarjojen sesonki.

Sivulle rekisteröityvä saa muihin verrattuna pienen edun.

– Rekisteröityneet saavat tiedon muiden antamista havainnoista reaaliajassa. Muut sivustolla käyvät saavat nämä tiedot viiden päivän viiveellä, tutkija kertoo.

Koska sivusto avautui tällä viikolla, satunnaisen kävijän kannattanee hakea sivustolta vinkkejä marjahavainnoista vasta ensi viikolla ja siitä eteenpäin.

https://marjahavainnot.fi/#/

