Kulttuuria välitunneille

Lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulun tiloissa halutaan lisätä. Hallituksen kärkihanke taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi näkyy myös Salon seudulla.

Kemiönsaaressa syksyllä aloittava Taidekioski tuo kahden vuoden aikana kiertävät taidetyöpajat kunnan kaikkiin kouluihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sagalundin museosäätiölle tarkoitukseen 25 000 euroa.

Salon kaupunki sai 40 000 euroa Mitä tääl tapahtuu?! -hankkeeseen. Sillä tuotetaan poikkitaiteellisia taidepajoja esikouluihin ja alakouluihin.

Kärkihankkeen virallinen tavoite on tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Tätä tehdään lastenkulttuurin ja kasvatuksen ammattilaisten yhteistyönä.

Kemiönsaaressa kulttuuria on tarkoitus tuoda kouluihin niin, että koulupäivät eivät pitene. Taidekioskia toteutetaan esimerkiksi ruokatunnilla tai pisimpien välituntien aikana.

Samalla syntyy hyvinkin tunteita ja ajatuksia, jotka vaikuttavat myönteisesti muuhunkin koulunkäyntiin.

Kaikkiaan hallitus jakoi kesäkuussa 2,4 miljoonaa euroa lasten ja nuorten harrastustunteihin ala- ja yläkouluissa sekä päiväkodeissa. Harrastustunneille pääsee tälle summalla kahden vuoden aikaa 30 000 lasta ja nuorta eri puolella Suomea.

Vaikka toiminnasta vastaavat aikuiset ammattilaiset, tarjontaa on suunniteltu koululaisten omien toiveiden mukaan.

Koulukeskustelussa on jo pitkään surtu sitä, että taide- ja taitoaineiden tunnit ovat vähentyneet. Hyvä, että kulttuuria ja taidetta tuodaan kouluihin uudella tavalla, vaikka vain määräaikaisillakin hankkeilla.

Itse tekeminen ja tekemään oppiminen on tärkeää, mutta tutustuminen taiteen eri lajeihin koulussa antaa rohkeutta nauttia kulttuurista myöhemminkin. Parhaimmillaan se hälventää turhia luuloja taiteen ymmärtämisen vaikeudesta. Siksi on tärkeää, että taidekasvatusta annetaan koulupäivän aikana kaikille, ei vain niille, jotka vapaa-aikanaan hakeutuvat harrastuksiin omasta aloitteestaan tai vanhempien ohjaamina.