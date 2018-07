Porvoossa on tänään mitattu 31,1 asteen lämpötila, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Kyseessä on kuluvan kesän lämpöennätys.

Lähipäiville on luvattu kuumaa säätä läpi Suomen. Ilmatieteen laitoksen mukaan 30 astetta saattaa mennä rikki kautta maan aina Pohjois-Lappia myöten.

https://twitter.com/meteorologit/status/1018465055451512835

STT