Kunnat peruivat valituksensa puukartellijutussa – käräjätuomio jää voimaan

Puukartellijutun kuntahaara on saamassa päätöksensä, sillä kaikki hovioikeuteen valittaneet 32 kuntaa ovat peruneet valituksensa. Haaraa ei näin ollen puida Helsingin hovioikeudessa, ja käräjäoikeuden viimesyksyinen tuomio jää voimaan. Kuntaliiton mukaan valitusten perumisen syynä oli, että kunnat uskoivat häviävänsä vahingonkorvausjutun hovissa.

Kunnat olivat valittaneet käräjätuomiosta, jolla niiden korvausvaateet metsäyhtiöille hylättiin. Vaatimukset hovissa olivat alkujaan yli kuusi miljoonaa euroa.

Useimmat kunnat vaativat vahingonkorvausta sekä Stora Ensolta, Metsäliitto Osuuskunnalta että UPM-Kymmeneltä. UPM:n kanssa kunnat sopivat jo aiemmin luopuvansa valituksesta hovioikeuteen sitä vastaan, että yhtiö ei vaadi niiltä käräjäkuluja.

Markkinaoikeus totesi vuonna 2009, että metsäyhtiöt tekivät kartelliyhteistyötä vuosina 1997-2004. Kunnat olivat vaatineet korvauksia, koska ne katsoivat metsäyhtiöiden maksaneen raakapuusta alihintaa.

Käräjäoikeus ei kuitenkaan löytänyt näyttöä, että puun myynti olisi vähentynyt, kauppoja jäänyt tekemättä tai kunnille olisi tullut vahinkoa Stora Enson, Metsäliiton ja UPM-Kymmenen kilpailunrajoituslain vastaisen menettelyn takia.

Metsähallituksen kanne hylättiin, havittelee ratkaisua KKO:sta

Puukartellijupakassa on ollut useampi haara. Metsähallitus kertoi kesäkuussa haluavansa viedä puukartellijutun korkeimman oikeuden käsittelyyn.

Toukokuussa hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen metsäyhtiöitä vastaan. Metsähallitus haki 120 miljoonan euron korvauksia. Oikeuden mukaan ei ollut näyttöä, että kartelli olisi aiheuttanut Metsähallitukselle vahinkoa raakapuun alihintana.

Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitosta kertoo, että tämä hovioikeuden ratkaisu on taustalla kuntien valitusten perumisessa.

– Helsingin hovioikeus ratkaisi Metsähallituksen vahingonkorvauskanteen vastaavassa asiassa ja hylkäsi kanteen. Tällä perusteella kunnat ovat päätyneet siihen, ettei kuntien ole tarkoituksenmukaista jatkaa vahingonkorvausvaatimusta hovioikeudessa.

Lebedeffin mukaan kunnat pitävät todennäköisenä, että kanne olisi hylätty.

Hän kertoo kuntien sopineen jo aiemmin UPM-Kymmenen kanssa, että yhtiö luopuu käräjien oikeudenkäyntikuluvaatimuksistaan kuntia kohtaan, jos kunnat peruvat sen osalta valituksensa hoviin.

– UPM:n osalta on asiassa päästy sovintoratkaisuun. Kahden muun metsäyhtiön osalta ei saavutettu samantyyppistä neuvotteluratkaisua.

Lebedeff toivoo, että Metsähallitus saa asian korkeimman oikeuden puitavaksi.

– Toivon, että Metsähallitus saa valitusluvan asiassa ja korkein ottaa asian tutkittavaksi, jotta saataisiin korkeimman oikeuden arvio siitä, mikä on riittävä näyttö aiheutuneen vahingon korvaamisesta näissä kartelliasioissa.

Metsänomistajien haara päätökseen aiemmin

Jupakan yksi haara päättyi alkuvuonna, kun yksityiset metsänomistajat päättivät olla viemättä metsäyhtiöitä hoviin. Lähes 500 yksityistä metsänomistajaa vaati käräjillä miljoonakorvauksia. Metsänomistajat katsoivat, että kartelli laski raakapuun hintaa ja metsänomistajat menettivät suuria summia.

Käräjäoikeuden mukaan kiellettyä tietojenvaihtoa yhtiöiden välillä tapahtui, mutta näyttöä vaikutuksesta raakapuun hintaan ei löytynyt. Korvausvaateet hylättiin, ja metsänomistajat määrättiin maksamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut.

Metsänomistajien noin 490 hengen Suuri Savotta -ryhmä aikoi viedä jutun hoviin, mutta päätyi hyväksymään Stora Enson ja UPM-Kymmenen sovintotarjouksen. Sovinnon mukaan nämä yhtiöt eivät vaadi kulujen korvaamista, jos juttua ei viedä hovioikeuteen.

STT

Kuvat: